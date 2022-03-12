連日來，俄烏衝突持續升溫，引發台灣輿論高度關注。台灣民眾的疑問、憂心、焦慮、甚至恐慌情緒在社交媒體「炸鍋」。「今日烏克蘭，明日台灣」，許多台灣民眾開始擔心台灣將來可能會變成今日戰火紛飛的烏克蘭。廈門大學台灣研究中心副主任、教授、博士生導師唐永紅12日撰文稱，雖然兩岸關係及台海問題跟俄烏關係及俄烏問題有著本質上的不同，但若台灣繼續沿著獨立分裂的道路冒進下去，那麼今天的俄烏局勢狀態就必將在明天的台海層面出現。

唐永紅表示，2021年年5月1日英國《經濟學人》雜誌刊發了一篇標題為《世界上最危險的地方》的封面文章，宣稱台灣是「地球上最危險的地方」。而早在2021年3月，美國印太司令部司令菲利普·戴維森就曾對美國國會表示，中國大陸最快2027年就會武力解決台灣問題。

唐永紅表示，戴維森在國會之所以做如此表示，顯然是借高呼「狼來了」以便可能索要到更多的軍事預算，並誘使台灣從美國購買更多的武器，也是在為美國繼續深度介入台海以達成其戰略目的塑造輿論。而英媒宣稱台灣為「地球上最危險的地方」，則顯然是知其然而不知其所以然。

唐永紅表示，事實上，那些宣稱「台灣海峽的和平與穩定至關重要」的國家及機構宣稱台海和平可能生變，多是出於自己的私利目的，並只看到中國大陸艦機頻繁繞台並跨越所謂的「海峽中線」，而故意不講明白其原因何在。或許他們揣著明白裝糊塗，並企圖混淆視聽。

唐永紅表示，事實上，對於實現國家統一而言，中國大陸的立場與主張早已講的清楚說的明白了。那就是「中國人不打中國人」，但前提是台灣方面遵循其《中華民國憲法》關於兩岸同屬一個中國的規範，不從事「台獨」分裂活動，並與大陸相向而行。也就是認同自己是「中國人」，不成為分裂國家、損害國家利益的「中國人的敵人」，並採取措施推進兩岸和平統一。眾所周知，對付分裂國家、損害國家利益的敵人，為了維護國家在領土、主權、安全與發展等層面的核心利益，可以採取一切必要的手段，包括非和平方式。這也是主流國際社會包括美國所奉行的准則。

唐永紅表示，現實中，目前台海之所以風高浪急，台灣正在成為「地球上最危險的地方」，很可能成為「今日之烏克蘭」，根本上的主要原因絕非所謂的中國大陸要用武力去實現國家統一，也絕非所謂的中國大陸意欲改變國際秩序以主導亞太區域事務，而是台灣「台獨」分裂勢力及美國等國際反華勢力為實現自己的政治與戰略企圖，相互勾連，妄圖改變兩岸同屬一個中國的性質定位，企圖把台灣從中國分裂出去，並阻擋國家發展與民族復興，嚴重損害中國在領土、主權、安全與發展等層面的核心利益的結果。

唐永紅表示，眾所周知，隨著中國大陸在改革開放中不斷崛起，與美國的GDP及實力的差距越來越小，國際事務參與越來越多，國際社會影響力越來越大。美國不僅認為先前的旨在和平演變的對華接觸交流政策失敗了，而且認為中國大陸的崛起總體上不利於美國的霸權戰略與國家利益，因此轉而實行旨在遏制與圍堵的戰略競爭政策。

唐永紅表示，自川普執政以來，美國加強了利用各種籌碼與條件對中國大陸的遏制與圍堵，包括不斷碰觸中美關係紅線，更加頻密、更大力度地打「台灣牌」，包括更加先進的對台軍售、更加高層的官員訪台、更加頻密的艦機抵近，妄圖「以台制華」。這不僅不斷釋放支持「台獨」分裂勢力的錯誤信息，而且直接侵犯到中國的領土、主權與安全，危及到台海的和平與穩定。中國大陸不得不奮起反制。

唐永紅表示，與此同時，2016年5月20日上台執政的民進黨當局不僅單方面推翻了先前海峽兩岸達成的、維繫兩岸關係和平發展的「九二共識」，而且利用「完全執政」的便利大搞「台獨」分裂活動，更是利用美國對華戰略調整並大打「台灣牌」的機會，勾連美國等國際反華勢力謀求台灣獨立，遏制中國大陸的發展，損害國家在領土、主權、安全與發展等層面的核心利益，把自己變成中國的敵人。鑒此，為維護國家在領土、主權、安全與發展等層面的核心利益，中國大陸不得不針對「台獨」分裂勢力的敵對行動採取包括軍事行動在內的一些必要的措施。

唐永紅表示，這就是近年來中國大陸艦機頻繁繞台並跨越所謂的「海峽中線」的主要原因，也是台灣正在成為「地球上最危險的地方」的根本原因。眾所周知，在捍衛國家領土、主權、安全與發展等核心利益問題上，中國大陸的意志堅如磐石，而且是一以貫之的。如果美國等國際反華勢力繼續打「台灣牌」，如果台灣「台獨」分裂勢力繼續從事「台獨」分裂活動，中國大陸的艦機就會繼續頻繁繞台並跨越所謂的「海峽中線」。

唐永紅表示，國際反華勢力與「台獨」分裂勢力一旦逾越兩岸同屬一個中國的底線，一旦碰觸《反分裂國家法》畫定的紅線，必將遭到來自中國大陸的武力手段的毀滅性地打擊。所謂「今日之烏克蘭，明日之台灣」，就必會成為現實。