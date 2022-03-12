韓國女團BLACKPINK成員Jennie從出道至今人氣居高不下，精緻高級的外貌讓她成為許多價值不斐的國際精品名牌青睞，像是有「人間香奈兒」的美譽，另外還是BIGBANG成員GD（權志龍）的女友，身分地位不同凡響；近期Jennie尺度卻越來越大，她在IG分享飛往夏威夷的美照，細看才發現居然沒穿內衣，下胸線條若隱若現，性感指數破表。

不久前Jennie大方公開美國洛杉磯豪宅內部，讓粉絲看得意猶未盡，最近Jennie似乎到夏威夷參加時尚發表會，10日上傳多張人在當地的美照，一套粉紅色特殊設計的兩截式套裝，極短上衣和長裙，露出結實小蠻腰，也展現嚴格自我管理下的纖細身材。

Jennie似乎沒穿內衣，下胸圓弧線條若隱若現。(圖/ 摘自Jennie IG)

在一系列美照中，驚喜的是，細看後發現Jennie似乎因衣服關係沒有穿內衣，拍照時擺出各種姿勢時，下胸圓弧線條若隱若現，已經比前段時間只穿內衣褲的尺度再升級，被不少粉絲驚呼是出道以來最辣。

Jennie無論是出席時尚活動的華麗裝扮，還是介紹自己家的居家服，又或是穿上特殊設計的衣物，都能完美駕馭，曼妙身材更令一票女粉絲當作努力目標，恨不得成為像Jennie性感又時尚的女人。