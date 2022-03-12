白俄羅斯軍方參謀總長古列維奇今天表示，白俄羅斯並無計劃加入俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，但目前正調派5個營級戰術群（BTG）前往邊界，以輪替原已駐紮在當地的部隊。

路透社報導，烏克蘭一名安全領導官員昨天警告白俄羅斯，勿出兵烏國；並表示，在白俄羅斯充當俄羅斯戰機起飛地的情況下，烏克蘭對白俄羅斯已經有所克制。

古列維奇（Viktor Gulevich）表示：「我要強調，部隊輪調和（任何）備戰完全無關，尤其和出兵烏克蘭加入特別軍事行動無關。」