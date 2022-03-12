邊界駐軍輪調 白俄羅斯否認將出兵烏克蘭 22:592022/03/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏克蘭一名安全領導官員昨天警告白俄羅斯，勿出兵烏國。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白俄羅斯軍方參謀總長古列維奇今天表示，白俄羅斯並無計劃加入俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，但目前正調派5個營級戰術群（BTG）前往邊界，以輪替原已駐紮在當地的部隊。 路透社報導，烏克蘭一名安全領導官員昨天警告白俄羅斯，勿出兵烏國；並表示，在白俄羅斯充當俄羅斯戰機起飛地的情況下，烏克蘭對白俄羅斯已經有所克制。 古列維奇（Viktor Gulevich）表示：「我要強調，部隊輪調和（任何）備戰完全無關，尤其和出兵烏克蘭加入特別軍事行動無關。」 #白俄羅斯 #烏克蘭 #古列 #邊界 #輪調 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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