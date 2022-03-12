住新房遇到樓上改建頭就大，有名網友在PTT發文，他表示剛入住新房，就遇到樓上住戶買兩戶打通，衛浴廁所改到他家客廳正上方，造成他家天花板漏水，建設公司僅告知他樓上住戶近期會完工，讓他無奈感嘆第一次買房就遇到這種事；網友表示「坐在客廳時，樓上在你頭上大便」。

一名網友在PTT「home-sale板」發文，他表示去年底才和老婆入住新房，好景不常，聽到樓上住戶裝潢聲響，前去了解後，才發現樓上屋主買兩戶打通，隔牆、地板都拆光猶如毛胚屋；他以為稍微忍受裝潢初期噪音即可，殊不知，他發現家中天花板有水痕還開始漏水。

他又上樓去了解，才知道原客廳位置變成衛浴廁所，由於廠商防水施作尚未處理防水層，因此管線上的水才會流到他家客廳天花板，然而建設公司僅告知他樓上住戶近期會完成防水層作業，並做放水測試，要他在多注意有無漏水狀況；他無奈表示，第一次買房就遇到這種事，擔心自家風水被樓上破壞，日後還有管線漏水問題。

文章一出，網友留言表示「確實紀錄漏水證據，然後寄存證信函」、「客廳天花板若以損傷可以要求賠償」、「使照有送變更嗎」、「要問建商看看防水保固是否依舊」、「台北要同意書，外縣市就GG」、「污水管跑來客廳怎麼吞啦」、「格局大改都要送建築公會審核吧？沒有送件就舉報」、「你會輸吧！漏水處理好了，就沒欠你」、「講風水會笑死人」、「坐在客廳時，樓上鄰居正在你頭上大便，想想都噁心」、「直接打電話檢舉，天天打，還在蓋被限制的機會很大」。