YouTube昨(11)祭出「全球封鎖令」來屏蔽俄官媒，同一天，俄羅斯決定反制，宣布臉書(Facebook)為極端組織，將於下周一(14)開始封鎖Meta集團旗下的社群平台，其中包括Facebook、Instagram以及WhatsApp。此舉對於社群成癮者來說可能是顆震撼彈，不過真正受害的應該是那些靠著平台維生的部落客。禁令一出，網路上瘋傳一段俄羅斯網美在鏡頭前崩潰大哭的影片，因為對她來說等於宣告歇業，引起不少網友分享嘲諷:「她關心的不是數千人的死，而是網美生活不復在。」

影音串流平台YouTube昨日(11)宣布全面封鎖俄羅斯官方媒體，目前上面已經看不到像是今日俄羅斯(RT)與俄羅斯衛星通訊社(Sputnik)等俄媒。據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，Meta全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）在推特表示，暫時恢復散播仇恨內容，「任何想替烏克蘭捍衛主權的人都能發表自衛言論」。而俄羅斯政府也跳出來反擊，下令14日起全面禁止Facebook、Instagram及WhatsApp社群平台。

Responding to reports that the Russian government is considering designating Meta as an extremist organization for its policies in support of speech: pic.twitter.com/Y8sUbZDSML — Nick Clegg (@nickclegg) March 11, 2022

近期，專門揭露俄羅斯現狀的推特帳號@NEXTA分享一則影片，可以看到一名網美在鏡頭前痛哭失聲，因為政府封鎖IG令她無法接受，覺得「代誌大條」了，她不知道往後日子該怎麼度過。邊哭邊摀住嘴巴，嚴重到彷彿世界毀滅，那些光鮮亮麗的照片、新景點的打卡或是廣告業配，「分享」是她工作最根本的價值，畢竟那是她的生財工具，現在都沒了。

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop working



She does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won't be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

影片至今已超過100萬次觀看，就連英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）也跟著轉發。底下留言區被大批網友灌爆，有人暗酸她:「第一世界的煩惱…」、「你可以飛去烏克蘭!」、「女人~」

不過該名網美隨後也回應，對她而言不僅造成經濟上的問題，「這是我的命!」坦言5年的心血都在裡面。