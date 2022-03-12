YouTube昨(11)祭出「全球封鎖令」來屏蔽俄官媒，同一天，俄羅斯決定反制，宣布臉書(Facebook)為極端組織，將於下周一(14)開始封鎖Meta集團旗下的社群平台，其中包括Facebook、Instagram以及WhatsApp。此舉對於社群成癮者來說可能是顆震撼彈，不過真正受害的應該是那些靠著平台維生的部落客。禁令一出，網路上瘋傳一段俄羅斯網美在鏡頭前崩潰大哭的影片，因為對她來說等於宣告歇業，引起不少網友分享嘲諷:「她關心的不是數千人的死，而是網美生活不復在。」
影音串流平台YouTube昨日(11)宣布全面封鎖俄羅斯官方媒體，目前上面已經看不到像是今日俄羅斯(RT)與俄羅斯衛星通訊社(Sputnik)等俄媒。據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，Meta全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）在推特表示，暫時恢復散播仇恨內容，「任何想替烏克蘭捍衛主權的人都能發表自衛言論」。而俄羅斯政府也跳出來反擊，下令14日起全面禁止Facebook、Instagram及WhatsApp社群平台。
近期，專門揭露俄羅斯現狀的推特帳號@NEXTA分享一則影片，可以看到一名網美在鏡頭前痛哭失聲，因為政府封鎖IG令她無法接受，覺得「代誌大條」了，她不知道往後日子該怎麼度過。邊哭邊摀住嘴巴，嚴重到彷彿世界毀滅，那些光鮮亮麗的照片、新景點的打卡或是廣告業配，「分享」是她工作最根本的價值，畢竟那是她的生財工具，現在都沒了。
影片至今已超過100萬次觀看，就連英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）也跟著轉發。底下留言區被大批網友灌爆，有人暗酸她:「第一世界的煩惱…」、「你可以飛去烏克蘭!」、「女人~」
不過該名網美隨後也回應，對她而言不僅造成經濟上的問題，「這是我的命!」坦言5年的心血都在裡面。
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