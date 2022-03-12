為了獎勵俄羅斯官兵棄械投降，烏克蘭政府在全球資訊科技（IT）界資助下，將提供放下武器的俄軍官兵每人500萬盧布獎金，並予以赦免。

美國國家廣播公司（NBC）附屬電視台WILX報導，烏克蘭政府和許多烏克蘭民眾曾在鏡頭前表示，他們不認為俄羅斯官兵要為蒲亭（Vladimir Putin）下令發動的戰爭負責。

「我不想打仗，」一名在烏克蘭被俘的俄國軍人受訪時說，烏克蘭軍隊是好人。他們沒有打我，還給我食物。」

現在，烏克蘭將直接提供獎勵，來鼓舞那樣的情緒。

電視節目主持人，同時也是聯合國人口基金在烏克蘭的親善大使葉弗羅西尼娜（Maria Yefrosinina），宣布烏克蘭政府在全球IT界資助下，向俄羅斯官兵提供一項獎勵措施。

「烏克蘭國防部和全球IT界為俄羅斯軍隊提供投降、赦免和賺錢的機會，」葉弗羅西尼娜寫道：「來自世界各地的IT人員已募集到數百萬美元，且將繼續募款，以匯入加密貨幣帳戶或現金方式，支付繳械俄軍500萬盧布。」

根據獎勵條款，任何有意願的俄軍官兵，都可以接受烏克蘭的法律保護，並輕鬆重啟新的生活。

有了這些資金，任何俄軍官兵投降並接受審判後，烏克蘭國防部就會提供500萬盧布給他，並予以赦免。協議大小可以調整，這意味適用於個人，乃至一整個排。

每名官兵可獲500萬盧布，約為每人5萬美元。官兵交出軍事裝備也可獲得報酬，如此一來這些裝備就不致用來對付平民。

這筆錢會立刻支付。投降官兵接受審判後就會獲得赦免，審判是為了將俄羅斯在烏克蘭的軍事行動記錄在案。

「擁有軍事裝備的官兵只要投降，就能收到錢，」葉弗羅西尼娜寫道：「審判之後就會被特赦。但重要的事是，他們可以現在就停止戰鬥，馬上領錢。」

目前最大的障礙是如何讓俄軍官兵知道有此獎勵，俄羅斯的媒體都被牢牢控制。

想投降領賞，俄軍官兵前來時必須手持白旗、高舉雙臂或以其他方式明確表達他們的意圖。他們也必須交出或在可見的情況下，摧毀他們的軍事裝備。

假如俄軍官兵真的曉得有這項獎勵措施，投不投降就看他們了。