上海市衛健委12日通報，上海11日新增本土新冠確診病例5例和無症狀感染者78例，其中，4例本土確診病例和57例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。另新增境外移入個案22例和無症狀感染者9例，均在閉環管控中發現。

新浪報導，上海市委書記李強12日下午前往靜安區的集中健康觀察點、靜安區疾病預防控制中心、市公安局指揮中心，檢查新冠肺炎疫情防控和應急處置工作。

李強指出，當前正處於疫情應急處置最吃勁的階段，應從嚴從緊、從細從實抓好疫情防控工作，以更強的責任擔當、更果斷的應對措施、更細密的工作標準、更精準的數位賦能、更周全的服務保障，堅決打贏疫情防控阻擊戰，全力守護城市安全、市民健康。

上海迪士尼樂園也於11日公布，為落實全市疫情防控的相關要求，即日起進一步優化調整防疫措施，上海迪士尼樂園將實行限流開放。樂園內的大部分景點和娛樂項目將控制客流量，劇院演出將暫停。自13日起，遊客在進入上海迪士尼度假區時，還必須出示24小時內的核酸檢測陰性報告。