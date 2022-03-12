美國公債市場這一周的表現堪稱十年來最差，隨著通膨惡化、全球即將轉向緊縮貨幣政策，公債殖利率升抵一年來最高水準。統計顯示，在截至10日（周四）的4個交易日裡，美國公債下跌1.6%，意味著過去一年的利息收入付諸東流。

俄烏衝突在2月底曾給美債帶來短暫的避險需求，但之後就恢復跌勢，因為投資人開始關注40年來最高的通膨可能侵蝕獲利，一般預料美國聯準會下周會升息1碼，今年至少升息6次。歐債本周也因歐洲央行表示將加速退出刺激政策而應聲下挫。

摩根士丹利投資管理公司資深經理人Jim Caron表示，殖利率走高反映通膨預期意外上升，許多人以為通膨會在第一季見頂，然後下滑，如今隨著國際油價飆漲，通膨可能居高不下，在此情況下，債券殖利率走高是有道理的。

美國公債殖利率本周全面上揚，在通膨預期升高下，2年期公債殖利率上揚逾20個基點至1.76%，為2019年9月以來最高水準；10年期公債殖利率上揚約26個基點至2%。

EPFR Global的資料顯示，截至3月9日的一周，全球債券基金出現一年來最大規模資金流出，歐洲基金延續2018年第四季以來最長的資金外流。美國債券基金則有少量資金流入。