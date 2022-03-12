脹氣、打嗝是常見的生理反應，但發生次數過於頻繁可能是癌症找上門。醫師林相宏指出，一名30歲的女性來做健檢，且偶有脹氣、打嗝情況，但他替對方照胃鏡時發現，她的胃壁上有如「苦瓜表面」的小結節突起，認為事有蹊蹺，進一步安排切片檢查，證實罹患「胃淋巴癌（MALToma）」。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏8日在臉書粉專分享，曾有一名30歲的女性來診所做健康檢查，雖然照胃鏡時並沒有發現腫瘤，但他發現對方胃壁上有許多類似「苦瓜表面」的小結節突起，懷疑是胃幽門螺旋桿菌感染。

醫師林相宏替病患照胃鏡，發現胃壁表面有如「苦瓜表面」的小結節突起。（圖／翻攝自臉書粉專胰臟醫師林相宏）

林相宏細問之下得知，對方並沒有胃感染的相關病症，包括胃痛、胃悶、食慾體重下降、解黑便及火燒心等，只有偶爾脹氣、打嗝，認為應該先做更深入的檢查，排除「胃淋巴癌」的可能性。

林相宏透過強化內視鏡檢查發現，對方胃表面黏膜已經出現不規則、類似龜裂的樣子，經切片診斷結果證實，是罹患了低惡性度的淋巴瘤「胃淋巴癌（MALToma）」。

醫師林相宏透過強化內視鏡檢查發現，對方胃表面黏膜已經出現不規則、類似龜裂的樣子。（圖／翻攝自臉書粉專胰臟醫師林相宏）

林相宏解釋，這種低惡性度的淋巴癌因生長速度緩慢，且9成跟胃幽門螺旋桿菌感染有關，若發現的早，即可以透過吃抗生素藥物根治胃幽門螺旋桿菌感染問題，胃淋巴癌也會隨之好轉，最終腫瘤完全消除，日後只要定期照胃鏡追蹤即可，但如果癌症發展到晚期，命運可就大不相同，建議大家應定期做健康檢查。