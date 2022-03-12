「對大奶女友的執念」有名男大生表示最喜歡大胸部女生，AV女優也喜歡大奶類型，但偏偏交往的前2任女友都是「小小飛機場」，直到遇到第3任「目測有小D」女友，竟在某次游泳驚覺女友胸部大縮水，讓他感嘆何時才會遇到大奶女友；網友表示「跟女生選身高顏值類似，沒有對錯」。

一名網友在「Dcard」論壇發文，他表示從小到大就對大奶女生很有興趣，並且最喜歡的AV女優是上原亞衣、蒼井空這類稍有肉感型的女生，由於他國高中都男校，下定決心上大學一定要交一位大胸部女生，最好胸圍有D以上。

他表示目前大學前3年下來也交了3位女友，前2位是屬於可愛類型，但胸部是「小小飛機場」，直到第3位現任女友主動告白在一起，他起初目測女友胸部有小D，豈料，有次兩人相約游泳，竟發現女友胸部縮水，後來才得知，女友知道他喜歡大奶女生，才刻意將胸部墊大，讓他覺得女友好可愛到好笑地步，並仰天長嘆何時才會交到大奶女友！

文章一出，立刻被網友留言表示「那為什麼不考慮分手，對方根本就是蓄意欺騙欸」、「因為你還沒遇到我」、「你有沒有考慮存個20萬， 跟女生選身高顏值類似，沒有對錯」、「大奶穿衣服不好看」、「我反而是因為奶大而打槍過幾個學妹」、「妹子太可憐了吧，還要打聽喜歡改變自己」、「那很正的小奶跟很醜的大奶你怎麼選」、「我也是大奶控，找到同好了」。

原PO也有回應網友表示，只是在論壇抒發心情，他也沒有強迫女生當他女友，也不曾叫歷任女友去隆乳，直言網友別把自身臆測加諸在他身上。