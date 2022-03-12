韓國是已開發國家中性別差距最大的國家之一，20幾歲的男性中就有高達9成的比例反對女權主義或不支持女權。值得注意的是，今年第20屆總統大選的人口統計中，性別平等是一個極具爭議且兩極化的問題，關鍵在於20至30歲左右的年輕搖擺族群，民調顯示年輕女性傾向執政的自由民主黨，男性則偏好保守的人民力量黨。
昨（10）在野的國民力量黨候選人尹錫悅以48.6%的得票率險勝對手的47.8%，兩人的差距僅0.8個百分點。這場被評為「最不受歡迎的選舉」，同時也代表著一場性別之爭。BBC報導指出，尹錫悅與李在明雙方都被指控「厭女症」，尹認為韓國不存在結構性的性別歧視，上週他在電視辯論改口稱：「我不能說沒有，重點是大家不要將男性和女性分割成不同群體，應視為性別平等問題。」尹將韓國低出生率歸咎於女權主義，他認為女性在職場上擁有更多機會讓自己比強過男性。
尹錫悅承諾廢除中央行政機關「女性家族部」，一舉橫掃20多歲年輕男性票倉，不過也因此激怒了女權主義者。女性家族部旨在促進性別平等，項目包括提供性虐待及家暴受害者的保護，韓國一名社運家指出，尹的政策不僅將這些女性置於危險之中，對於改善社會前景沒有太大的幫助。她說道：「我們的生存取決於誰當選。」
去年（2021），韓國知名連鎖超商GS25一項廣告文宣引發仇男爭議，「一點點」手勢的宣傳海報被直指類似激進女權論壇網站Megalia的標誌，當時延燒出一波罷買潮。
據全國公共廣播電台（NPR）報導，近十幾年來韓國在性平方面確實有很大的改變，儘管如此，男女工資差距及女性參政比例仍遠不及其他已開發國家。韓國勞動部統計，2020年韓國女性平均月薪是男性的67.7%。
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