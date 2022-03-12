韓國是已開發國家中性別差距最大的國家之一，20幾歲的男性中就有高達9成的比例反對女權主義或不支持女權。值得注意的是，今年第20屆總統大選的人口統計中，性別平等是一個極具爭議且兩極化的問題，關鍵在於20至30歲左右的年輕搖擺族群，民調顯示年輕女性傾向執政的自由民主黨，男性則偏好保守的人民力量黨。

昨（10）在野的國民力量黨候選人尹錫悅以48.6%的得票率險勝對手的47.8%，兩人的差距僅0.8個百分點。這場被評為「最不受歡迎的選舉」，同時也代表著一場性別之爭。BBC報導指出，尹錫悅與李在明雙方都被指控「厭女症」，尹認為韓國不存在結構性的性別歧視，上週他在電視辯論改口稱：「我不能說沒有，重點是大家不要將男性和女性分割成不同群體，應視為性別平等問題。」尹將韓國低出生率歸咎於女權主義，他認為女性在職場上擁有更多機會讓自己比強過男性。

尹錫悅承諾廢除中央行政機關「女性家族部」，一舉橫掃20多歲年輕男性票倉，不過也因此激怒了女權主義者。女性家族部旨在促進性別平等，項目包括提供性虐待及家暴受害者的保護，韓國一名社運家指出，尹的政策不僅將這些女性置於危險之中，對於改善社會前景沒有太大的幫助。她說道：「我們的生存取決於誰當選。」

去年（2021），韓國知名連鎖超商GS25一項廣告文宣引發仇男爭議，「一點點」手勢的宣傳海報被直指類似激進女權論壇網站Megalia的標誌，當時延燒出一波罷買潮。

OK now South Korean police are being accused of misandry for using this hand 🤏 in these materials, said to disparage the size of Korea men's penis, which looks similar to the logo of radical feminist website Megalia.



Police say they will edit to avoid misunderstanding. https://t.co/gvX3zE5IyF pic.twitter.com/JRBOnJ8TUn — Raphael Rashid (@koryodynasty) May 2, 2021

據全國公共廣播電台（NPR）報導，近十幾年來韓國在性平方面確實有很大的改變，儘管如此，男女工資差距及女性參政比例仍遠不及其他已開發國家。韓國勞動部統計，2020年韓國女性平均月薪是男性的67.7%。