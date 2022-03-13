「工藝之心 漆陶匯流」2022台灣漆藝協會會員聯展，共有53位漆藝家參展，今（12）日在文化部文化資產園區藝文展覽館舉辦開幕，現場工藝師雲集會員齊聚，開場表演由竹山笛子王子黃俊華及漆道坊古琴演出，優美琴聲與漆藝相互交響，感官美學如漆陶之間匯流激盪，開啟了聯展的序幕。

指導單位國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉致詞時表示，賴作明老師在台灣創造了屬於台灣的漆藝作品「漆陶」，透過賴老師多年的技藝傳授下，其傳承成果在這次展覽中完整呈現，也期待漆藝家們能持續創作並推廣下去。且台灣的漆藝相關協會應共同來為推廣台灣漆藝來努力，期望透過「台灣漆藝日」的創立，凝聚所有台灣漆藝創作者的力量，將台灣漆藝推向更寬廣的舞台。

「光山行」第三代經營者賴信佑表示，感謝大家對父親的肯定，讓父親先前的遺願可以一一地實踐，也感謝過程中前輩老師的協助，讓台灣漆藝可以走出國際。

台灣漆藝協會理事長梁晊瑋指出，「飲水思源、薪火相傳」是本次策展的理念，自民國82年，漆藝由台灣傳統製造業轉為工藝美術，「賴作明老師無私奉獻傾囊相授教導漆藝傳承，讓自己榮幸加入漆藝事業，每一步都是歲月痕跡、每一步都走向歷史，特別感謝國立台灣工藝研究發展中心大力支持本次的聯展。」

本次聯展中，現場亦可透過作品卡上的QR code掃瞄聯結呈現工藝家聯絡方式、收藏管道或教學資訊，對振興漆工藝產業注入活水。本次展出超過百件風格多元的漆陶工藝作品，結合多樣複合媒材的立體、平面作品，展現台灣漆藝創新生命力。

主辦單位表示，本次共計53位藝術家參展，包含「光山行」三代經營者賴高山、賴作明、賴信佑；特別邀請展出藝術家王梅珍、史嘉祥、康錦樹、楊美玲、魏炎順、顧琪君；該會會員王姿雅、江麗、池明政、余欣青、吳素梅、李新琦、周仕蓉、林宣宏、邱莉婷、姚旭展、洪微、徐健翔、高明媚、張秀滿、張焌營、曹鶯、梁家銘、梁晊瑋、許玄昌、許秋、許賀年 、陳文濱、陳永興、陳玉婉、陳志宏、陳秀華、陳莉雯、陳焜能、陳漢中、曾一郎、曾尹秀、曾郁棻、黃柄衫、黃富瑛、楊淑慧、葉和青、詹秉錞、廖家慶、蔡玉釵、蔡宗正、鍾尚達、簡寬寬、蘇子瑄、孫施素貞等藝術家聯合展出。

會中邀請前輩先進老師加入協會並頒發榮譽顧問狀，更特別安排「點燈儀式」，為感念先師賴作明一生奉獻「漆藝」創立台灣漆藝協會，所有會員就像回到老家，讓大家一起傳遞這份愛，讓「漆藝」薪火相傳，點起工藝之心的燭光一一傳承下去。

今日由國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉傳給榮譽顧問、再傳給二位榮譽理事長林宣宏及陳永興、再傳給現任理事長梁晊瑋，經由大家的手溫暖傳遞給每個會員及現場每個人，傳送燭光的過程像河流一樣，也承載著大家的技藝及使命。

今日下午舉辦「漆藝研討會」二場主講人，分別邀請台中教育大學特聘教授魏炎順講「賴作明大師漆綵人生－樹漆、漆陶」，分享過去歲月中老師為漆藝付出的奔波與辛勞。

還邀請台灣藝術大學漆器工藝陳永興老師主講「86漆藝薪火相傳」回憶過去、現在、未來，有幸成為老師的學生而深感光榮。研討會共同分享賴作明大師為台灣漆藝及漆陶工藝之推廣，開枝散葉的成果，也為將來為培養出優秀的漆藝人才共同努力，延續賴老師的精神繼續發光發熱。