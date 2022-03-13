2022年桃園市長選戰，國民黨與民進黨人選仍未定。YouTuber「桃園孫先生」12日在桃園南門市場及中壢火車站正對面，進行兩場「桃園市長民調大對決」街頭民調。結果。衛福部長陳時中以22票領先，國民黨立委萬美玲以18票居次，國民黨台北市議員羅智強則以17票暫居第三名。

桃園孫先生12日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，共列出民眾黨立委賴香伶、民眾黨秘書長謝立功、民進黨立委鄭運鵬、衛福部長陳時中、前立委鄭寶清、國民黨台北市議員羅智強、立委魯明哲、萬美玲等8人供民眾票選。第一場在早上10點半開始，地點在桃園區南門市場，結果，羅智強、萬美玲以15票領先，陳時中為14票居次，鄭運鵬、鄭寶清、魯明哲則以4票排第三，賴香伶拿到1票、謝立功0票。有一位婦人受訪表示，羅智強形象很好，曝光率比較高，論述比較好，稍微有點強度」。

第二場在下午4點半於中壢火車站正對面進行街頭民調，結果，魯明哲以9票領先，陳時中以8票居次，鄭寶清、萬美玲以3票暫居第三名，羅智強則為2票，賴香伶、謝立功、鄭運鵬0票。有一位先生說，「魯明哲當過中壢市長，比較熟」。

兩場街訪民調票數總計，衛福部長陳時中以22票領先，國民黨立委萬美玲則以18票居次，國民黨台北市議員羅智強以17票暫居第三。其他依序為魯明哲13票、鄭寶清7票、鄭運鵬4票、賴香伶1票、謝立功0票。