新制勞退基金去年投資績效相當亮眼，全年獲利高達4511.1億元、收益率9.65%，其中，新制勞退收益為2836.8億元，此次參與收益分配的退休金個人專戶中，逾半數獲得金額超過1萬元，更有人拿到高達18萬9千元的分紅，究竟為何能獲得如此多的分紅？最關鍵的原因是是勞工每個月「自願提繳」，專家進一步分析「自願提繳」的2大優點。

新制勞退除了雇主提撥6%外，勞工本人也能「自願提繳」1~6%。一名男子日前查詢個人退休金專戶，發現自己獲得的分紅高達18萬9千元，勞保局表示，除了個人因素包括勞工工資較高、提繳年限（年資）長，或是少數雇主給予高於6%的提繳率等，最關鍵還是勞工每月「自願提繳」，多了這個步驟，將使個人專戶的本金加分紅累積速度加倍，專家更進一步指出以下兩大好處。

首先是節稅效益，理財達人怪老子蕭世斌在網路節目《投資嗨什麼》節目中表示，「距離退休日期越近、節稅效益越大」，計算方式為節稅效益=自提金額乘以所得稅率，以月薪7萬5000元為例，勞退自提6%，12個月自提金額就是5萬4000元，這筆錢可以不納入所得稅，再乘以12%所得稅率，等於實際上少繳了6480元。

此外，「自提」更可以強迫儲蓄，蕭世斌強調，除非自己很會投資，不然建議每月乖乖的勞退自提6%，因為還享有不低於依2年定期存款利率所計算的保證收益保障。

蕭世斌說，很多員工入職時，一想到每月薪水要少掉6%，都會勾選「不自提」這個選項，但「自提」既能節稅又能強迫儲蓄，好處不少。