今天，生活在和平年代的你我，應該很難想像戰爭的殘酷與無情，迎面而來的盡是血淋淋的死亡……；近來國際間最重大新聞就是俄羅斯和烏克蘭戰爭開打，面對俄羅斯全面壓倒性的兵力優勢，烏克蘭部隊雖然死命抵抗並獲得其他歐洲國家的支持，俄烏軍事對峙情勢似乎仍未見和緩，令人堪憂不已！

世展會警告：烏克蘭危機使兒童陷入巨大危機

面對戰爭讓人心生恐懼與憂慮，不計其數的烏克蘭民眾為了遠離戰火、被迫離開家鄉，其中不乏孤苦無依的婦女與兒童，日前國際媒體刊登一張照片：在波蘭邊境有一名烏克蘭女童因為父親必須留在烏克蘭繼續抗戰被迫分離，女童哭到滿臉是淚的心碎畫面……；這是戰火下的親情，令人動容也不免掬一把同情之淚。

因為戰火的無情，今天在烏克蘭不斷地上演著令人心痛的「道別」！

適逢4月4日兒童節即將到來，本周小花平台藉由近來俄烏戰爭相關媒體報導，一則以喜、一則以憂，兩則令人心情截然不同的新聞事件，帶領讀者一起來疼惜我們的寶貝，千萬記得「超前部署」提前做好孩子的醫療保障，讓他們可以無後顧之憂地健康成長，年年都有開心的兒童節回憶！

其中一則以喜的好消息，經媒體報導，日前在烏克蘭地鐵出現一幕令人感動的溫馨畫面：烏克蘭遭受俄羅斯大舉入侵，當地許多民眾遠離家園四處找尋防空避難，有一名即將臨盆的年輕孕婦緊急逃往地鐵並在當地警察協助下，順利產下一名女嬰。

至於另一則以憂，就是前述的因為父親必須留在家鄉繼續抗戰的小女孩，她將日常必需品放在隨身包裡揹在背上，跟著母親逃往波蘭邊境的難民營暫時安身立命，因為沒有父親陪伴在身邊而哭個不停……。隨著俄烏衝突不斷升溫，國際世界展望會並提出警告：俄烏戰爭危機將使得烏克蘭當地孩童陷入無法預知的危機中，特別是對於心理健康造成負面影響。