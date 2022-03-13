每年到了植樹節（3月12日），人們透過簡單的植樹活動賦予各種不同的感情色彩，小小的樹苗被寄託以滿滿的親情、愛情、友情……，植樹節也因此被當成了種種紀念日。今年的植樹節，小編想要從保障觀點出發，闡述一種不一樣的觀念和想法：在買保險、做保單規劃時，打好基礎、奠下良好的基礎，就像種下一顆小樹苗，一點一滴餵養、等它慢慢茁壯，而規劃保單不足的部分依輕重緩急先做到重要的風險保障，再慢慢補足。

有關植樹節的起源，最初為了激發人們愛林、造林的感情，後來演變為促進國土綠化、保護人類賴以生存的生態環境，進而通過立法確定的節日。台灣和中國大陸一樣，將植樹節設立於每年的3月12日孫中山逝世紀念日當日，也稱為國父逝世紀念日。

都說買保險是為了累積個人保障和資產，如果因為一些小小疏失，致使重稅上身，豈不失去了原先的美意？以下小編為讀者整理投保時有3個「眉角」需特別留意，以免被國稅局盯上、招來重稅：

眉角1、要保人與被保險人「非同一人」

根據《遺產及贈與稅法》第16條第9款中規定：「約定於被繼承人死亡時，給付其所指定受益人之人壽保險金額，不計入遺產總額。」許多父母會透過變更保險要保人的方式，將保單轉移給子女，這樣保單價值可以免計入被繼承人遺產總額課稅，以達成無痛移轉目的。

不過，有許多的現實狀況是以自己為要保人、家人為被保險人的方式來投保，等到發現這樣會衍生出遺產稅的問題後，才急急忙忙變更要保人，因此常見有遺產稅的問題，如果被繼承人在死亡前2年內贈與給7類特定親屬的資產，都要納入遺產總額計算。

說到7類特定親屬，包含有被繼承人的配偶、直系血親卑親屬、直系血親卑親屬的配偶、父母、兄弟姊妹、兄弟姊妹的配偶及祖父母等。