看準白色情人節，在各大購物電商與網路平台已隨處可見巧克力品項優惠特價活動，除了巧克力外，情人節周邊商品業者莫不卯足了勁，端出特色吸引消費者目光。有關白色情人節，你是否也正在煩惱該送給另一半什麼禮物？

小編在這裡提出一個創新的思維：你的情人節禮物是要讓對方只有短暫幾分鐘的驚喜和感動，或是能陪伴他（她）一輩子？相信可以相伴一輩子的禮物更有意義和紀念價值！

那麼，究竟是什麼禮物可以陪伴一輩子？就是一份齊全的保單規劃！可能很多人想不到，近年來隨著國人保險意識的提高，根據一項民意調查顯示，在國人送禮熱門選項中，其中送保單赫然在列，愈來愈多人願意捨棄追求感官片刻的歡愉，而是希望這份情人節禮物的保鮮期長一些，甚至可以作為一輩子的紀念和回憶。

透過定期保單健診重新檢視保單合適度、調整保障額度情人節將至，你是否也認同一輩子保障更勝3分鐘驚喜？小花平台保險顧問指出，適婚情侶不妨預先做好保險規劃，給另一半滿滿的安全感「每天都是既浪漫又安心的情人節！」

首先，就從檢視雙方保單開始，端視個人預算及實際需求依序調整基本醫療和意外傷害保障，同時可以考慮搭配利率變動型保單，兼具保障規劃和財富效果。

首先，透過定期「保單健診」計算出自己與另一半真正需要的保障額度，並在預算內填補保障缺口，才不會花了大錢卻買不到足夠的保障；舉例來說，經由「保單健診」規劃建議，假設壽險保額抓在新台幣500萬元，如果原先舊有保單已投保了300萬元，那麼中間的差額200萬元就是保障缺口，最好趕緊將不足的部分補足。

另一方面，也要留意是否有重複投保同類型保單的情形？原因不外乎重複投保即使保額再高，理賠時也只能按照一定比例賠付，不符合經濟效益。

其次，再進一步考量，從單身兩人到組成一個小家庭，保單內容還需要做哪些調整？小花平台保險顧問對此特別提到，考量日後養育孩子從國小到大學求學階段所費不菲，建議可以善用近期頗具話題性的利率變動型增額終身壽險，除了有基本的壽險保障外，還能靈活運用宣告利率回饋，一來足以有效防止投資報酬被通膨侵蝕，同時有利於累積孩子出國念書的教育金。

最後，小花平台保險顧問特別針對屆臨退休「空巢期」的老夫老妻提出建言：「情人節不僅是年輕人的節日，更是老年情人無限的慰藉之期。」此時不妨為另一半選擇附保證給付投資型保險商品，提早規劃退休理財，讓自己與另一半退休後擁有穩定的現金流，並能在短時間內就累積到一桶金，期許未來的晚年生活更安心放鬆也無負擔。