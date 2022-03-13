忙了一星期，好不容易到了周末休假，卻總是頭痛來擾？很多人因此自嘲真是「勞碌命」。腦神經科學博士鄭淳予醫師指出，一放假就頭痛，背後另有誘發因子，像是周五晚餐或是假日吃的食物，以及與周間平日不同的睡眠習慣，都會讓你一放假就頭痛，甚至更容易生病。

鄭淳予醫師描述，當人們因為壓力大而神經緊繃、肩頸僵硬，就容易引起頭痛，這就是壓力型頭痛，主要是壓力讓肌肉過度緊縮而引發的頭痛。

●周末型頭痛 壓力變化是誘發主因

但有一種頭痛卻完全相反，通常發生在人們自覺正放鬆、休息時，竟然像是「因為放鬆而發作」。最常發生在周六或周日睡到自然醒才起床後，因此被稱為「周末型頭痛」或是「補眠型頭痛」。

鄭淳予醫師在《腦科學博士的高效入眠法》書中明確解釋，不只是壓力本身，「壓力變化」也是誘發頭痛的主要原因。所以不管是「平日很放鬆卻突然緊繃」，或是「平時都熬夜疲累，突然鬆懈下來」這兩類壓力變化，也都可能導致頭痛。

要是放鬆也會讓人頭痛，難道該一直保持壓力才對嗎？鄭醫師解釋，有周末型頭痛困擾者，其實凸顯的是平日壓力過重，更應該要從日常就穩定維持良好生活型態與放鬆、有效紓壓的習慣，而不是到周末才突然改變作息。

●周五晚間大宴小酌、放假隨便吃、水分不足 都害你頭痛

除此之外，常在周五晚餐、消夜時放心大吃、周末假日有一餐沒一餐亂吃，也易誘發頭痛。鄭醫師指出，下列食材都帶有頭痛因子：

容易誘發頭痛的食物種類。(資料來源／腦神經科學博士鄭淳予醫師 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

除了這些食材之外，假日紊亂的作息，也易造成水分攝取不足，會讓血液因濃稠而帶氧量不足，造成缺氧型頭痛，也是一放假就頭痛的另一原因。

●不想一放假就頭痛 醫推薦5招應對

鄭淳予醫師指出，要避免周末型頭痛變成例行公事，可以從以下5點做起：

1.周末和周間都維持規律睡眠和作息：

平日就盡量不要熬夜、晚睡；周末即使補眠，起床時間也不要比平常晚過2小時以上，午睡也別超過30分鐘。

2.日常就要宣洩壓力：

平日就要用自己喜愛的方式紓壓，周末也別流於狂歡，讓情緒維持穩定，別讓壓力曲線波動過大。

3.定時攝取咖啡因：

平日習慣喝咖啡者，周末也可維持，以免產生咖啡因戒斷效應，引發頭痛。

4.避開誘發頭痛食材：

檢視自己用餐的菜色，均衡飲食之餘，最好少吃易致頭痛的食物；即便假日放縱想吃，也以少量為宜。

5.周末也要喝夠水量：

就算假日在家追劇耍廢，活動量不如平日，也要維持固定飲水量，健康成年人每日宜喝到30ml X 體重kg的水量，以維持身體功能正常運作。