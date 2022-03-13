2019年7月發現罹患大腸癌時已第4期，漫畫家蕭言中與醫師合作奮力抗癌，已經活過當初醫師預估的2年。走過2年多個抗癌歲月，他對人生有深刻體會，「出來混總是要還的，」過去他作息日夜顛倒，飲食型態也不佳，還常跟朋友拚酒、暴飲暴食，「對自己的身體很不好。」他感激老天給他重新整理人生的機會，回歸簡單生活，他把每一天當人生最後一天過，把握時間全心創作。

蕭言中發現罹癌的過程很戲劇化，「朋友懷疑我身體有狀況，安排我做檢查，」結果竟然「超級大驚嚇」。

●朋友覺得他白得不正常 檢查竟是大腸癌第4期

2016年他應邀參加花蓮縣政府舉辦的漫畫馬拉松活動，結識熱愛藝術、當時在花蓮慈濟醫院服務的耳鼻喉科醫師江躍辰。

江躍辰眼中的蕭言中，不只整張臉慘白、嘴唇沒有血色，連露在衣服外的雙手也很白，整個人白得不正常。當晚12點蕭言中開始禁飲食，隔天一早到醫院做了一連串的檢查，當檢查出他血紅素過低，正常成年男性血紅素在14以上，他只有6，醫師告訴他：「你的狀況是隨時有休克倒在路邊的可能，」可能長期內出血，立即為他輸兩袋血，並進一步安排住院找出血原因。

等床位時，蕭言中把他的狀況丟到成員以台大醫師為主的一個朋友群組，徵詢就醫意見，台大竹東分院院長詹鼎正研判「肯定有大問題」，建議蕭言中趕快回台北進一步檢查，他馬上搭火車北上，「然後就檢查出大腸癌第4期。」大腸腫瘤5、6公分大，有好幾顆，而且已經轉移到肝跟肺，醫師用『滿天星』形容肝臟的腫瘤數量。」

「醫師面色凝重告訴我不樂觀，說我有三關要過，」第一關處理大腸腫瘤，第二關處理肝臟的滿天星，第三關處理肺。

●奮力抗癌 以堅強意志力忍手術之痛、化療之若

蕭言中自此走上他從未想過的漫漫抗癌路，求生意志堅強的他，忍手術之痛、化療之苦，只求老天多給他一些時間。

「到現在我一共動過7次手術，」他細數，第1次是開刀切除大約20公分橫結腸，但術後沒幾個月發現腫瘤又長出來，再開一次刀切除腸子，「大腸切了2次，總共切掉近30公分。

第3次是燒肝臟腫瘤，肝臟「滿天星」的情況很難處理，燒得掉的處理完後，剩下不能燒的就用化療，因此第4次手術就是在胸部裝化療用的人工血管，把藥物從胸口打到到全身，前後共進行22次；今（2021）年年初他動了第5個手術，切除小部分肺；第6次是在下腹部裝第二條人工血管，「醫師說肝臟的腫瘤比較頑強，所以要把化療藥物從下腹直接打到肝臟。」今夏第7次手術是再度燒肝臟腫瘤。

化療大約1個月1次，總共要做33次，目前已做28次。每次化療要住院3天，打6種藥物，「只要一開始打藥，就開始噁心想吐，」做完化療出院的第1週是副作用最強的時候，每天拉肚子7、8以上，「拉到屁股都不敢去碰那種痛，」接下來的症狀是全身發癢，以及後腦勺冒出很多痘痘，「一擠都是血水。」而且因身體抵抗力極差，不但老毛病跑出來，新毛病也上門，痛風、關節痛、坐骨神經痛…各種痛全都來了。

治療初期，切除大腸腫瘤加上化療，他暴瘦20公斤，走路都走不穩，得知不少癌症病人因營養上不來走掉，他告訴自己必須儲備能量對抗化療，「幸好我還吞得下東西，能吃就吃，體重慢慢回來了。」

蕭言中筆下的漫畫主角《ROCKY弱雞》，陪伴許多人長大。(圖 /康健雜誌提供 陳德信攝）

●罹癌跟生活型態差大有關係 出來混果然都要還

確診大腸癌當然震驚，但聽完醫師分析，「我想想，中了好像也不必意外，因為我罹癌機率比別人高很多。」蕭言中說，「生這個病，跟我的飲食習慣、作息不正常都有關係。」回頭檢視自己過去的生活型態，第一飲食不正常，第二熬夜，第三喝酒，「還好我不抽煙，但光前面3項就很要命了。」

在檢查出大腸癌前，「不只躍辰，其實我身邊每個人都覺得我有問題，只有我自己覺得沒問題。」唯一讓他有感的是體能比以前差很多，大概5年多前開始，他爬1、2層樓梯就很喘，也沒辦法走太遠，因為走遠也會喘。那時他認為體能差一因年紀，畢竟年到50了，二因長期缺乏運動，「那時還買了球鞋計劃重回球場恢復運動，希望恢復以前打籃球的運動量。」

除了體力變差，蕭言中還經常肚子痛、拉肚子，「但那時候任何腸胃的問題，我都賴給酒。」蕭言中能喝也愛喝，每星期至少兩天與他口中的「酒鬼朋友們」以酒會友，「我們喝很凶，」酒量好的他一個晚上一瓶威士忌或兩瓶紅酒沒問題。喝完酒的隔天，腸胃一定難受，因此他從沒把腸胃不適往癌症方向想。

「出來混果然都要還的，」只是沒有想到一檢查出來就是大腸癌第4期，「以前真是太對不起自己的身體。」

● 20年前健檢吞胃鏡嚇到 自此對健康檢查敬而遠之

腸胃長期不舒服卻沒想過做檢查，除了歸因酒精作怪，也跟蕭言中20年前生平第一次健康檢查的痛苦經驗有關。「我被照胃鏡嚇到了，」他用手比劃，「我喉嚨很敏感，那麼粗的管子從喉嚨伸進去，我（吞胃鏡）吞到快死掉了，」那次檢查造成他巨大陰影，從此對這類檢查敬而遠之。

「沒有定期檢查身體是很糟糕的事，想想看，20年腫瘤可以長多大？如果我乖乖每隔幾年健檢1次，至少可以知道腫瘤什麼時候開始有的，起碼不會耽誤病情。」由於排斥檢查，他也沒去了解其實有無痛腸胃鏡的檢查方式，以致錯過發現大腸癌的時機。

千金難買早知道，懊惱或後悔都於事無補，蕭言中認為他能做及應該做的，就是全力配合醫療，以及改掉不良生活習慣。他從樣樣不及格變成科科績優，酒戒掉了，飲食也從原本的吃不定時暴飲暴食改為三餐規律清淡均衡，「每天早上2個水煮蛋、半顆蒸地瓜、1把堅果，再加上1大杯蔬果汁，」他說，早餐是吃得最飽的一餐，午餐及晚餐吃比較少。

作息更從日夜顛倒完全調回正常模式，早上他最晚7點就會起床，晚上12點以前上床，與過去相比「超級超級正常。」

罹癌沒有阻擋蕭言中創作腳步，病中他完成《可愛動物》系列。(圖 /康健雜誌提供 陳德信攝）

●抗癌重要守則：相信醫師，拒絕另類療法

他想告訴癌友：「堅定相信醫生，嚴拒另類療法。」

他罹癌的消息剛傳出去時，各類偏方如潮水般湧進，各路人馬提供各式各樣治療偏方，「即使到現在我治療已經2年多，還不斷有人遊說我放棄西醫改用另類療法，說要帶我去見各方高人的邀約也還不斷，」還有朋友直接買各種健康食品送到他家，「家裡一大堆這種東西。」

光腳爬山是蕭言中收到的偏方之一，他自是不認為這在治療上可行，但提醒他應該運動，於是有一天他偕朋友到爬郊山，「當然有穿鞋，因為我的目的是運動。」山不高，但剛出發、爬一個比較陡的坡就差點要了他的命，「那時我的血紅素還沒上來，血液無法帶氧，爬不到100公尺我就倒下了，」救護車開不進登山步道，靠沿途眾多山友之力送他下山去醫院急診。

「我知道朋友都是善意，但造成我很大心理負擔。」個性的關係，蕭言中推辭朋友好意都很過意不去，覺得對不起對方，「但你一定要有一個依循，不能這邊聽一下、那邊聽一下。我正統醫療走到一半，你叫我停掉去做別的，如果病情惡化，誰負責？提出建議的人有辦法負責嗎？」他強調，「相信自己的醫生，最起碼有主治醫生對你負責。」

他衷心希望癌友身邊的親友，關心就好，千萬不要以「我是為你好」為由介入甚至打亂病人的治療計畫，「不但造成困擾，更重要的是你無法為別人的生命負責。」

●罹癌「給我一個重新整理人生的機會」

確診時，醫師預估蕭言中大約還有2年時間，「現在已經過2年了，醫師覺得我的狀況比他預期的好非常多，應該有機會治好。」

一線生機，是蕭言中用超乎常人的意志力爭取來的。經歷兩年多苦不堪言的治療歷程，今年56歲的他，帶著笑容感謝老天爺給他一個重新整理人生的機會。

「我是比較樂觀的人，雖然一確診就是第4期，但往好處想，如果不是嚴重到生死交關的地步，第一我不會戒酒，第二我會繼續這種各方面對身體都不好的生活模式，很可能莫名其妙就走了。」

蕭言中說，如果一直不知道自己身體有什麼問題，他血紅素這麼低，可能如醫師所言，他隨時會昏倒在路邊，一旦發生這種情況一定被送到距離最近的醫院，但最近的醫院不見得是能治他的醫院，他可能就這樣掛掉了，甚至還可能沒有送醫的機會，直接死在路邊。「冥冥之中好像老天爺安排好來這麼一下，讓我徹頭徹尾改變，並且把作品再往上推一把。」

沒有人可以知道自己生命還有多長，「我要盡力好好活著，繼續跟醫生合作，一起努力。」創作上屢刷新自己的紀錄，蕭言中期待抗癌也能創新紀錄。