俄烏開戰後，俄羅斯政府以外交手段反擊國際制裁，發表了「不友好國家地區名單」，台灣也被列其中。逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系副教授楊坤鋒指出，俄羅斯此舉恐讓台灣的農業、工具機兩大產業遭重創，台灣後續也可能面臨能源成本攀升的危機。

楊坤鋒12日接受香港媒體《中評社》訪問表示，單從貿易額來看，俄羅斯若要對台灣實施反制裁，台灣的經貿不會受到太大影響，但必須注意特定產業的影響，例如農業、工具機兩大產業。

楊坤鋒分析，俄羅斯對台灣輸出的貿易品項主要為天然氣、煤炭、貴金屬、半導體氣體、化肥等，其中化肥對台灣影響甚鉅，且俄羅斯為全球化肥主要出口國，佔全球鉀肥出口市場的21%、尿素出口市場的15%，台灣每年從海外進口化肥原物料約70萬公噸，即以俄羅斯為主要供應國，一旦俄羅斯停止供應台灣製肥原物料，台灣農業將面臨龐大肥料缺口。

去年台灣工具機出口額數達27.83億美元，俄羅斯是台灣第四大出口市場，金額達1.04億美元，出口佔比3.74%、年成長25.9%。楊坤鋒警告，若俄羅斯祭出反制裁，台灣工具機產業必遭重創，蔡政府不可不慎。

不僅如此，楊坤鋒提醒，台灣過去從俄國進口天然氣佔比約10%、煤碳佔比約14.5%，雖看似不高，但因國際缺乏俄羅斯的能源期貨，必導致整體能源價格飆漲；而台灣有8成是火力發電，一旦些能源期貨成本上升，終將使電費高漲。