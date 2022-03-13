一份由美國國家衛生研究院、哈佛大學的愛滋病研究中心（Harvard University Center for AIDS Research, CFAR）、哈佛科學與工程研究計劃（Harvard Program for Research in Science and Engineering)、哈佛微生物科學計劃（Harvard Microbial Sciences Initiative）、比爾和梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation )，以及其他多個研究機構共同努力下，確立了改變陰道微生物組的潛在方法，這方法將更有效地治療細菌性陰道疾病並改善全球女性的健康狀況。

●分離培養技術揪出引發陰道炎兇手：惰性乳酸桿菌

女性的陰道存在許多不同的微生物，卷曲乳酸桿菌( Lactobacillus crispatus, L.crispatus )為健康成年女性私密處最常見的菌種且最具保護力，乳酸桿菌附著在陰道上皮細胞，製造乳酸以維持陰道酸性的環境，有助於維持陰道內的生態系統，避免其他致病菌的感染。但某些細菌物種菌叢則容易引起陰道炎，如細菌性陰道炎( bacterial vaginosis, BV )、念珠菌陰道炎（vulvovaginal candidiasis）或滴蟲感染陰道炎（trichomonas vaginitis）。

其中，BV 容易傳染且復發率高，且會增加愛滋與孕婦早產風險，因此在一些較落後的地區， BV 成為當地女性相當沉重的負擔。惰性乳酸桿菌( Lactobacillus iners )是女性生殖道中最常見的細菌種類，與 BV 和其他不良健康後果的風險增加有關，但由於難以在實驗室培養，因此難以研究。

現在，研究人員發現了一種在培養惰性乳酸桿菌的簡單方法。研究團隊在《 Nature Microbiology 》上發表的論文中表明，惰性乳酸桿菌具有獨特的營養需求，可以將其與卷曲乳酸桿菌區分開來，可以選擇性地阻止惰性乳酸桿菌的生長，促進卷曲乳酸桿菌的生長，這可能使其成為新治療策略的目標。

●陰道乳酸桿菌需要外部半胱氨酸供應

研究人員分析了來自四大洲 300 多名女性的 1200 多個陰道乳酸桿菌基因組的新集合時，並沒有一個任何物種能夠製造自己的半胱氨酸 ( cysteine )。因此，研究團隊先假設「所有陰道乳酸桿菌，都需要來自外部的半胱氨酸」，並測量了 BV 率高的南非女性陰道液體樣本中的半胱氨酸濃度，發現以乳酸桿菌為主的微生物群落會出現較多的陰道半胱氨酸，而低半胱氨酸則與 BV 有關。

研究人員對於這些發現相當興奮，因為它們提出了一種通過「阻斷 L. iners 的生長」，來改善 BV 治療的方法，有利於卷曲乳酸桿菌等更多與健康相關的物種。

為了驗證這一想法，研究團隊在實驗室中建構了混合細菌群落，包括卷曲乳酸桿菌、惰性乳酸桿菌和各種 BV 相關細菌。然後，他們使用常用於 BV 治療的抗生素、胱氨酸攝取抑製劑或兩者的組合對菌叢進行治療。他們的結果表明，兩者組合的治療效果比單獨使用抗生素更好。

這也顯示目前尚無有效 BV 治療方法的原因，是因為沒有使用正確的工具來研究實驗室中的陰道微生物組，一旦開發出在實驗室中培養惰性乳酸桿菌的正確工具，將望改善 BV 療法。研究團隊強調，雖然目前仍然存在幾個重要問題，如尚不清楚惰性乳酸桿菌如何從其環境中吸收半胱氨酸，因此在該策略用於治療患者之前，還需要開發更有效的抑製劑版本。但即便如此，這項研究對於這種常見但難以治療的疾病來說，仍是向前邁出了頗具希望的一步。