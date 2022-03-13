陳先生68歲，在腦中風後兩個月的半夜如廁時，突然感到胸悶及呼吸困難接著喪失意識倒地。在一旁照顧的兒子，因曾受過急救員訓練，機警的判斷出父親可能心臟停止，在兩分鐘內聯絡了救護車，同時自己幫父親進行心肺復甦術。救護車抵達後，立即以體外電擊器去顫，病人恢復生命徵象，經診斷為冠狀動脈嚴重阻塞造成之急性心肌梗塞，透過低溫療法及「微創冠狀動脈繞道手術」，成功使患者恢復健康，平安出院。

然而，陳先生在前次中風時，已經發現兩側的顱內內頸動脈有嚴重狹窄，加上此次心臟停止的打擊，醫療團隊擔心會造成腦部更嚴重的傷害。病人雖心跳恢復，卻陷入深度昏迷。加護病房醫師一邊安排體外低溫療法，一邊吿知家屬，病人平安出院的機會微乎其微。幸運的是，歸功於病人心跳停止時迅速且扎實的急救加上低溫療法的輔助，病人竟在住院兩天後恢復意識，並在之後脫離呼吸器。

●心肺功能停止，大腦便會缺氧

當患者心肺功能停止，大腦便會因無法得到血液灌流而缺氧，一般而言呼吸心跳停止是緊急且存活率的不高的情況。台北慈濟醫院心血管醫學中心主任張燕指出：「腦部對缺氧的耐受力僅有4~6分鐘，這段時間即為黃金急救時間，超過之後便會造成不可逆的腦部損傷，輕者記憶力退化、反應遲鈍，重則變成植物人甚至腦死，缺氧時間越久，患者的存活率越低。」

因此，理想狀態為4分鐘內進行心肺復甦術以維持腦功能；他表示，雖然現代人普遍對心肺復甦術都有基本的認識，但實際發生時多會因驚嚇、慌張而手足無措，甚至試圖叫醒病人而耽誤寶貴的救援時間。

●透過低溫療法減輕腦部缺氧後遺症

幸運的是，陳先生的兒子曾受過急救員訓練，事發當下立即打電話叫救護車並施予心肺復甦術，讓陳先生在第一時間得到救治，順利進行後續治療。張燕說明，部分患者雖經急救雖然成功回復心跳，卻因缺氧太久造成腦部受損或無法恢復意識，「低溫療法」即是藉由溫控，讓病人在急救後能順利甦醒，同時減輕腦部缺氧的後遺症，增加甦醒機會。

病人雖免除了變為植物人的噩運，但是並沒真正脫離險境。心臟血管科醫師為病人安排心導管檢查，發現病人罹患嚴重的冠狀動脈阻塞，若不治療，隨時可能再次發生致命的心肌梗塞。因為冠狀動脈狹窄嚴重，無法以心導管置放支架治療，只能考慮外科手術。

●急時急救助提升存活率，更為影響預後重要因素

考量病人中風後右側肢體無力，可能影響傳統心臟手術的復健，與家屬討論後，張燕主任及台北慈濟醫院心臟血管外科主治醫師羅崇祐合力以達文西機器手臂進行「微創冠狀動脈繞道手術」，術後3天即可倚杖行走，恢復良好，在兩週後平安出院。

除及時找出病因接受手術外，身旁家人臨危不亂立即進行心肺復甦術並通報119，更是患者能無嚴重後遺症順利康復的一大關鍵。羅崇祐強調，迅速且扎實的急救不僅有助提升患者存活率，更是影響預後的重要因素，鼓勵民眾平時即應熟悉心肺復甦術知識與技術，以利狀況發生時，將傷害減輕到最低。