奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享3/14～3/20星座運勢，處女座事業運最旺，雙子座愛情運最旺，天秤座金錢運最旺；另外金牛座事業運需要留意，水瓶座愛情運需要留意，巨蟹座金錢運需要留意。從整體運勢來看，天秤座、摩羯座運勢最旺，整體運勢達4顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★

下周牡羊朋友突然變得優柔寡斷，自信與動力也稍微消退，而這樣的狀況也讓自己面臨一些挑戰與阻礙。

▍金牛座

整體運勢★★★

下周金牛朋友總是感覺不滿足，主要是自己無法好好調整心態，這樣的狀況也將導致錯過一些好機會。下周事業運需要留意，有人際關係停滯的狀況存在，所以和同事相處要謹慎，避免產生無意義的摩擦。

▍雙子座

整體運勢★★★

下周雙子朋友容易受到過去回憶或經驗的干擾，做事感到很無力，不過愛情運很旺，願意花心思與時間和另一半妥善溝通，將會是有助感情發展的一周。

▍巨蟹座

整體運勢★★★

下周巨蟹的朋友做事畏畏縮縮，對於未知的新事物感到恐懼，評估時間太長，因此錯失機會。財運停滯，投資的朋友建議還是再觀望一陣較好。

▍獅子座

整體運勢★★

下周獅子朋友容易受到過去事情的干擾，情緒不穩，做事失去動力，一整周沒什麼效率。

▍處女座

整體運勢★★★

下周處女朋友很消極，面對長久以來熟悉的事物或是工作，也較提不起勁，若能提起幹勁，更加努力，想把目前的工作做好，這樣的態度將能吸引到不少正面評價。

▍天秤座

整體運勢★★★★

下周天秤朋友迎接收穫期，過去辛苦付出與勞累，都在下周逐漸獲得回報，下周正、偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友，把握機會進場，有望開始獲得回報。

▍天蠍座

整體運勢★★★

下周天蠍的朋友要提高警覺，思考這陣子努力的方向是否正確，目前的穩定可能是假象，若是努力的方向錯誤，可能招來破壞。

▍射手座

整體運勢★★★

下周射手座的朋友花比較多的時間在思考上，因為瑣事變多，反而讓行動力下降。

▍摩羯座

整體運勢★★★★

下周摩羯的朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多！

▍水瓶座

整體運勢★★

下周水瓶朋友常常自找麻煩，面對許多事情也多了點猜忌，這樣的狀況讓自己下周顯的焦躁憂慮許多。下周愛情運需要留意，因為沒有安全感，開始猜忌另一半，容易造成對方的壓力。

▍雙魚座

整體運勢★★★

下周雙魚朋友自信心下降，將成功的機會推遠，另外情緒起伏也很大，可能會不小心失控，要特別小心。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】