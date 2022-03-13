高纖燕麥食譜

目前約有600萬美國人罹患阿茲海默症（Alzheimer's disease），它是全美第6大死因。預料到2050年時，全球病例數將增為3倍，有超過1.5 億人可能罹病。

然而，據《最佳生活網》（Best Life）報導，這並不是說從運動到睡眠，我們不管怎麼做，都無濟於事。事實上，新研究顯示，只要小小改變飲食習慣，就能大大減少罹患阿茲海默症的風險。

據筑波大學醫學博士山岸良匡主筆，發表在《營養神經科學》（Nutritional Neuroscience）期刊上的研究指出，每天吃像燕麥等高纖維食物，可以降低罹患阿茲海默症的風險。

這項新研究中說，每天早上從吃燕麥等高纖食物展開一天，可以將罹患阿茲海默症的風險降低1/4以上。然而，目前還無法徹底明白其中原因。山岸良匡指出，相關機制雖然還不得而知，但可能和腸道與大腦之間的交互作用有關。研究中說，可溶性纖維能預防阿茲海默症。

研究追蹤了3,739名成年人20年，發現那些飲食富含纖維的人比較不容易失智。健康的志願受調者年齡界於40—64歲之間，並在1985—1999 年間填寫了有關飲食的問卷調查。接著科學家追蹤到2020年，以了解那些受調者後來出現需要照護的失智狀況。

而研究中攝食最多纖維和攝食最少的受調者相較，失智的風險降低了26%。尤其是那些攝取較多可溶性纖維的人，相關作用最明顯。除了燕麥外，可溶性纖維也高度集中出現在豌豆、豆類，扁豆和花生裡。

新研究說，由於燕麥富含可溶性纖維，有助於預防受害組織或器官功能、結構逐步惡化的退行性疾病（degenerative disease）。研究人員發現，纖維據信能增加好菌，繼而降低大腦發炎的機率。「有種可能是可溶性纖維會調節腸道細菌的組成，」山岸說，「而這或許會影響引發失智症的神經炎。」