美國智庫專家指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）決定全面入侵烏克蘭，不僅導致狀況不佳的俄軍出現慘重損失，更讓冷戰結束後長年安逸的歐洲國家「驚醒」，尤其是兩次世界大戰中幾乎以一己之力戰勝全歐洲的德國，恐將重返軍事大國地位。

美國安全智庫「列克星頓研究所」（Lexington Institute）營運長（COO）湯普森（Loren Thompson）在《富比世》（Forbes）指出，雖然普丁於評估烏克蘭戰力和西方世界反應上出現不少錯誤，但以歷史的角度來看，其最大的失誤是為德國重返軍事大國地位開啟「康莊大道」。

在蘇聯解體前，作為對抗「紅軍」的第一線，西德擁有一支由近50萬人組成的龐大軍隊，且保持傳統陸軍強國的地位，擁有超過4000輛主力戰車；但在冷戰結束後，失去主要威脅的德國不斷裁軍，目前三軍總員額僅約18.4萬人，主力戰車更只剩下不到300輛，且軍費支出從GDP的3%降至1%上下。

冷戰高峰時期擁有超過4000輛主力戰車的德軍，目前僅有不到300輛豹二正在服役。（圖／DVIDS）

但在俄羅斯入侵烏克蘭的3天後，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）便一掃多年來的反軍事態度，宣布身為全球第4大經濟體的德國（俄羅斯已跌至第11），未來國防預算將至少達GDP的2%，較原定計畫提前近10年；還提案建立1130億美元（約新台幣3.2兆元）的特別基金，用於重建德國不足且妥善率極低的武器庫。且相關措施獲得壓倒性的民意支持，甚至連以非暴力為核心價值的綠黨都承認其必要性。

湯普森指出，普丁之所以希望東歐成為「緩衝地區」，很大程度起源於俄羅斯一戰和二戰時，在德國入侵下遭受慘重損失；但正是因為其入侵烏克蘭，才喚醒了沉睡中的德國，以及本來逐漸分崩離析的北約（NATO），反而讓俄羅斯未來面臨更強大的軍事威脅。