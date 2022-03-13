北門車站前共和路木造老房子發生火警，延燒超過7戶，消防員全力灌救中。（嘉義市消防局提供／張亦惠嘉市傳真）

北門車站前共和路木造老房子發生火警，已延燒超過7戶，消防員全力灌救中。（嘉義市消防局提供／張亦惠嘉市傳真）

嘉義市北門車站前共和路上一排木造老屋12日深夜遭祝融，從遠處就能看見濃煙，包括玉山旅社、新高柑仔店都陷入火海，消防人員到場時已全面燃燒，13日凌晨1點15分火勢熄滅，合計延燒7戶，詳細起火原因有待調查。

嘉義市消防局表示，12日晚上11點57分獲報指嘉義市忠孝路304號火警，由後湖分隊分隊長黃柄樺率後湖、東區、第一分隊及蘭潭91車到場，到場後發現共和路上連棟2層樓木造建築已全面燃燒，疏散共8名住戶，無人受困受傷，共派遣6分隊21車前往灌救，13日凌晨1點15分時火勢熄滅。