深夜惡火！嘉義北門車站前老屋火警 延燒7戶 03:262022/03/13 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北門車站前共和路木造老房子發生火警，尚無法確認起火點，延燒超過7戶。（嘉義市消防局提供／張亦惠嘉市傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北門車站前共和路木造老房子發生火警，延燒超過7戶，消防員全力灌救中。（嘉義市消防局提供／張亦惠嘉市傳真） 北門車站前共和路木造老房子發生火警，已延燒超過7戶，消防員全力灌救中。（嘉義市消防局提供／張亦惠嘉市傳真） 嘉義市北門車站前共和路上一排木造老屋12日深夜遭祝融，從遠處就能看見濃煙，包括玉山旅社、新高柑仔店都陷入火海，消防人員到場時已全面燃燒，13日凌晨1點15分火勢熄滅，合計延燒7戶，詳細起火原因有待調查。 嘉義市消防局表示，12日晚上11點57分獲報指嘉義市忠孝路304號火警，由後湖分隊分隊長黃柄樺率後湖、東區、第一分隊及蘭潭91車到場，到場後發現共和路上連棟2層樓木造建築已全面燃燒，疏散共8名住戶，無人受困受傷，共派遣6分隊21車前往灌救，13日凌晨1點15分時火勢熄滅。 #北門 #車站前 #延燒 #嘉義市 #12日 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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