呂姓女師被起底，當年曾因被叫「白雲」拍桌震怒，放話要扣學生學期總成績。(圖／影片截圖)

台中一中驚傳音樂老師與學生在課堂上因「南北管」發生嚴重口角，互相叫罵影片曝光引起各界關注，呂姓女老師也不斷遭起底，遭網友翻出過往因被學生取綽號「白雲」，當場暴怒拍桌的影片，再度引發熱議。

有網友12日上傳影片《台中一中音樂老師暴怒(2020年備份)》到YouTube，透過影片可以看到，呂姓女師不滿自己被學生取搞笑藝人「白雲」的綽號，當場暴怒「對老師取這種不雅稱號，覺得很好笑嗎，還在那邊白雲白雲的，網路上一傳再傳，你們良心何在」。

許多校友也紛紛出面回憶當年上呂姓女師課程往事，指出呂師情緒控管的確有問題，一學期常常暴走好幾次，更無法接受學生有不同意見與話題。(圖／影片截圖)

呂姓女師越說越生氣，大罵「我在台上給你們這樣糟蹋嗎」，隨後重重將麥克風拍在桌上，要求有叫她白雲的學生去黑板上把號碼寫下，她要回報給班導扣學期總分，語畢又拍了桌子一次，「我去外面學校有被這樣糟蹋嗎？」

網友們也紛紛發表意見，大多都認為學生有錯，但老師也過於激動：「學生給老師取綽號很不尊重」、「雖然學生有錯，但老師已經有點歇斯底里了」、「學生不該取老師不喜歡的綽號，老師不應該因為這件事就扣人家學期成績，自己情商有問題自己都不知道」、「白雲本人如果知道會不會很難過XD」、「不知道老師是因脾氣暴躁學生才取綽號，還是因被取綽號了才變得脾氣暴躁」、「坦白說很難得看到有音樂老師EQ這麼低」。

事件發酵後，許多上過呂姓女師音樂課的一中校友也都出面分享自己當年經驗，其中不少人都直指呂姓女師情緒控管的確有問題，每學期都會突然爆炸好幾次，如果學生順從，老師會教得很認真，但僅限於自己喜歡的內容，若學生有不同意見或是話題，就會當場發飆，不斷貶低學生人格；也有人相當驚訝，表示呂姓女師數十年前是個脾氣不錯的好好老師，無法想像會出現如今的畫面。