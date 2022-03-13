俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯總統普丁允許1.6萬名中東志願軍，前往烏東地區作戰。前國安會副秘書長楊永明認為，俄羅斯引進更多人力，是不希望太多俄羅斯軍隊進來，目標是打下烏克蘭，最終目標則是以戰逼降。

針對普丁允許1.6萬名中東志願軍前去作戰，在國際政治上是否在操弄一些策略？楊永明12日在政論節目《新聞大白話》中表示，目前俄烏之戰已經第17天了，戰略目標是要打下烏克蘭，但並不是要全面佔領，因為以俄羅斯部隊的人數，不會是全面佔領，而是佔領大部分，然後以戰逼降。普丁放出消息表示願意談，烏克蘭總統澤倫斯基也回應了，雙方還在各自摸索，但不能夠把籌碼說著太清楚，因而向對方示弱。

楊永明指出，俄軍在戰術上有三層面：第一是擴大攻擊，現在從烏東、烏南，已經到烏克蘭中部及西部；第二是圍城轟炸，包括哈爾科夫、馬力波，還有基輔；第三是切斷軍援，軍援一定會從波蘭過來，因此，俄軍去攻擊烏克蘭西部的盧斯科，盧斯科離波蘭只有80公里，很近，還有俄軍打機場，其實就是在警告，比如米格機若真的要進來烏克蘭，甚至切斷很多國家承諾的軍事援助，包含反坦克、防空武器等。

楊永明接著指出，俄軍引進更多人力，就是不希望太多的俄羅斯軍隊進來，目標就是打下烏克蘭，最終目標則是以戰逼降。不過，如果澤倫斯機願意提早談判， 並能接受趨近普丁的底線， 也許會有些變動也不一定。