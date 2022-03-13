藍鳥隊在封館結束之後簽下日籍左投菊池雄星，3年3600萬美元（新台幣10.2億），並且首季就可領到1600萬美元，剩餘兩季各1000萬美元。菊池雄星過去3個球季在水手，累積15勝24敗、4.97自責分率，表現平平但身體健康。原先在自由市場上的柯蕭（Clayton Kershaw）重返道奇，羅棟（Carlos Rodon）加盟巨人，因此剩下比較可靠的先發左投就是菊池了。

菊池雄星上個球季自責分率4.41還可以，但表現下滑令人有些擔憂，他前15場先發成績優異（入選明星賽），但是球季後半被打得很慘。即使如此菊池仍大膽拒絕1年1300萬美元的球員選項，毅然投入自由市場，成功取得更好的合約。

另外天使日裔捕手鈴木清獲得續約1年175萬美元（新台幣4972萬），他打了15年大聯盟。天使去年1月和鈴木清簽約1年150萬美元，他出賽72場，打擊率0.224，標準化攻擊指數（OPS+）僅有74，創下2015年以來的新低，他原先都在100以上。

今年38歲的鈴木清預計是二號捕手，天使陣中有史塔西（Max Stassi）擔任主力捕手。季外的捕手市場沒有太多選擇，鈴木清2019年在國民摘冠的隊友高梅茲（Yan Gomes）封館前與小熊隊簽下2年1300萬美元合約。鈴木清上季在本壘板與投手大谷翔平搭配得不錯，獲得總教練麥登（Joe Maddon）的肯定。