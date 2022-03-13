新北市中和區枋寮街的機車行內，今（13日）凌晨1時許發生火警，警消獲報深夜出動44輛的消防車及136人到場救災，機車行內15輛電動機車全部燒毀，只剩骨架，所幸無人傷亡，詳細起火原因有待進一步調查釐清。

中和機車行深夜大火 ，15台機車燒到剩骨架。（翻攝自臉書社團《我是中和人》）

有網友在臉書社團《我是中和人》張貼火災畫面，從照片中可見，火勢強烈，從遠方就看到大量的濃煙。

貼文一出，中和分局中和所也底下留言，感謝大家的關心，已派員至現場處理及指揮交通，請各位民眾勿於現場圍觀影響救災人員救災。火勢已在1點30分成功撲滅， 初步估計燒毀15台機車，詳細情況有待調查。