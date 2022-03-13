受高壓迴流影響，氣象專家吳德榮表示，今全台多雲到晴，白天微熱，西半部高溫達32度，日夜溫差15度，白天偏熱、日夜溫差大的天氣將一直持續到周四（17日）上半天，周四下午起鋒面接近變天，中部以北局部短暫雨，周五鋒面抵達，雨勢較明顯，北台灣稍轉涼，約18至26度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨，各地白天溫暖微熱，日夜溫差大，北台灣高溫回升至30度、夜晚低溫15度，南部高溫更達32度，晚上降到14度，日夜溫差近15度。

吳德榮表示，明日至周四（14至17日）上午各地皆為晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨。白天持續偏暖，夜間有輻射冷卻，日夜溫差大，西半部清晨易有輻射霧，應注意行車安全。

吳德榮說，周四（17日）下午起鋒面接近，天氣趨不穩定，中部以北有局部短暫陣雨的機率。周五（18日）鋒面抵達，中部以北有局部陣雨，北台灣稍轉涼，約18至26度。周六（19日）鋒面遠離，天氣好轉、氣溫升，山區仍有局部短暫雨的機率。但為期末的模擬，各國模式並不一致，應持續觀察。