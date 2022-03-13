一名男子是年收250萬的科技新貴，目前仍是單身，最近喜歡上租屋處附近的超商女店員，為了吸引女方注意，買了百杯拿鐵寄杯，待女方對他有印象後，開口邀約，沒想到卻被對方打槍，不過不少網友看了他的遭遇後，紛紛點出關鍵原因，「小女生挑對象的首要條件，從來都不是錢，一定是長相問題啊！」

原PO昨（12）日於PTT八卦板指出，朋友在科技業上班，年前調薪後，年收入差不多250萬元，令他聽了相當羨慕，起初以為朋友是來炫耀，一問之下才知道失戀了。

朋友透露，在租屋處附近巷口的便利超商，最近新來了一名女店員，剛好是他的理想型，為了讓女店員對他有印象，趁超商推出優惠時，利用App買了百杯拿鐵寄杯，早晚各去領一杯，一個月下來，女店員開始跟他聊天，他找到機會約對方去看展覽，沒想到卻被拒絕，原PO聽完十分驚訝，認為朋友年收入高達250萬，居然連便利超商店員都追不到，「是出了什麼問題？」

貼文曝光後，鄉民也點出關鍵，「一定是長相問題」、「你朋友一定不帥」、「是長多醜，讓我看看」、「通常只要長得不會太差，都不會拒絕啊！你朋友是不是禿頭？」、「老實說臉比錢重要太多」、「小女生挑對象的首要條件就是要有幽默感、長得好看，錢是其次」、「把妹跟年收入無關啦！單純就是不喜歡你朋友」、「這種約會方法超爛的，誰會答應你」。