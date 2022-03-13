韓國第20屆總統選舉結果10日凌晨出爐，韓國最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅以領先不到一個百分點的些微差距，擊敗執政的共同民主黨候選人李在明，當選韓國新總統。對此，曾任蔡英文特助的淡江大學中國大陸研究所助理教授洪耀南表示，雖然韓國反中，但尹錫悅上台後，還是會以韓國的國家利益為主要思考。

國策研究院10日舉辦「韓國總統大選與東亞局勢」座談會，對於韓國大選結果，洪耀南表示，台灣觀察的角度多半是誰親中？誰親美？在韓國，這雖是議題之一，但不是主要議題，房地產政策才是多數韓國人民關心的議題。

洪耀南強調，韓國的反中氛圍已經超過反日，反中情緒確實有發酵，但大家不用太期待尹錫悅上台後對台灣會有多大善意，基本上還是以韓國國家利益為考量。

對於韓國這次選舉，形成親美與親中路線對決，遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超則認為，韓國國內一些反華聲音有可能短期內強烈，但不會持續太久。他解釋，中韓建交已邁入第30個年頭，正所謂三十而立，兩國關係已進入成熟軌道，不太可能出現大起大落。