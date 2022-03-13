今年42歲的大陸當紅女星姚晨，不但外型有著獨特的美麗，演技也相當精湛，更厲害的是，她的微博擁有超過8400萬粉絲，吸粉實力驚人，因此被封為「微博女王」，姚晨更在2014年被美國《時代》雜誌選為全球百大影響力人物，至今在圈內仍相當活躍，而在一次訪談中，姚晨被問到如果當面被嫌「不漂亮」，她的回應，被網友公認展現人氣女王的高度。

如今貴為一線紅星的姚晨，早在出道不久後就跟交往多年的男友兼同學瀟肅結婚，之後姚晨走紅，兩人工作非常忙碌，突然在2011年宣告離婚，一度被瘋傳是遭到圈內人第三者介入，隔年姚晨再婚，2013年她竟被爆出在前一段婚姻內足足出軌4次，最後一次就是她現任老公曹郁，姚晨因此形象大傷，但她事後並未急著澄清，而是藉由累積好作品來穩固在圈內的地位，並證明感情事唯有當事人最清楚，不容外界議論。

姚晨谷底翻身後，堅毅形象已然奠基，這些年帶著女王姿態闖蕩演藝圈，她在一次接受訪問時，被問到如果有人當面說她不漂亮，她會怎麼反應？姚晨表示其實自小就沒人說她漂亮，且演出代表作《武林外傳》「翠萍」一角時，她的形象也不是會討大眾喜歡的那種美，因此過去外界對她的容貌有所批評時，她選擇默默接受，不過現在的姚晨不同了，自覺內心成長並轉變，直言如果如今有人當面說出覺得她不漂亮，「那我就會說你瞎了嗎？」。

姚晨女王霸氣全開，祭出超猛回嗆，逗得眾人大笑，而網友對她這樣的態度非常激賞，盛讚「最喜歡姚晨這樣的性格、「不是老娘不美是你瞎」、「和容貌焦慮身材焦慮說拜拜，自己開心最重要」、「姚晨的狀態也太好了吧，也好有氣質」。