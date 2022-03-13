你身邊有潔癖者嗎？還是你就是那位潔癖者呢～許多生活的小細節，潔癖者可能都比你我還在意，真的是防不勝防啊，大家是不是也常常不小心就踩到他們的地雷呢？脾氣再好的潔癖者，一遇到那些觸犯他們的導火線，可是很有可能一秒變臉的！

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶你一起來看看哪些行為一秒惹怒潔癖者，大家要注意啦～

10.直接穿鞋走進我的屋內

身為東方人的我們，穿鞋走進屋內對我們來說超崩潰，遇到下雨天，踩進路邊的積水，有的甚至還會沾上泥巴，把屋搞得亂七八糟。

不只如此若是不小心踩到大便，也會把房子弄得烏煙瘴氣，光看鞋底的顏色就知道鞋子有多髒，何況還踩進家中汙染環境。

9.打噴嚏、咳嗽都不遮

現在在公共場合中，小小的咳嗽或是一個噴嚏周遭的人就默默的用手確認是否口罩有戴好，甚至立刻閃的遠遠的。

許多傳染病是透過飛沫的方式傳染，包含新冠肺炎，而且打噴嚏或咳嗽的時候都會有口水不小心噴出來，如果沒有遮好，還會直接噴到對方，真的會讓人極度不適，在此呼籲大家請記得用衣袖遮好。

8.東西用完沒有放回原位

不知道有沒有人遇過常常找不到東西放哪裡，最常講的話就是，對啦，我上次用完後就忘記放回去了。每次聽到這樣的言論，心中的怒火就開始燃燒。

明明東西使用完歸位就不會花很多時間，但偏偏就是有人喜歡東丟西丟，不僅造成環境亂，更是常常找不到，真是叫人氣得牙癢癢的。

7.吃飯直接夾菜不用公筷

你是吃飯有潔癖的人嗎？許多人去餐廳坐下來都會先把椅子拍一拍，坐下來後就拿起衛生紙擦一下餐具才開始用餐，但這還不是極致，在還沒有疫情的那些時候，潔癖的朋友早就養好用公筷的習慣了！

平常都習慣使用自己筷子去夾食物的大家切記要注意，若剛好與潔癖者同桌吃飯，千萬別忘記使用公筷，不然他們可能都會默默在心裡燃起怒火，下次聚餐直接把你放在名單之外～

6.沒洗手就開始用餐

洗手對潔癖者來說根本已經是必然的行程，到家先洗手、到學校先洗手、到公司先洗手，用餐也不例外，甚至還會擔任起衛生股長，觀察誰沒有在用餐前洗手。

不知道大家有沒有遇過在拿起筷子開動前，突然聽到一個聲音：「你剛剛沒有洗手喔？」、「你洗手了嗎？」，這個懷疑的聲音就如出國前思考有沒有帶護照一樣，不管有沒有洗，我們都會心虛得馬上去洗手，千萬不要惹潔癖者生氣啊！！

5.吃完東西垃圾隨地丟

大家有過吃完麵後，將碗放在地上，結果不小心打翻碗，剩餘的湯汁就這樣灑在地板上了...

尤其是洋芋片、湯類、糕餅類這些會有殘渣的食物，吃完後就應該立刻丟進垃圾桶，不是擺放在地上或是桌上任何一角，有可能一不小心，殘渣就掉出來，這時潔癖者一定會火山爆發，將你列入黑名單中唷！

4.一到我家沒有先洗手、消毒

自新冠肺炎後許多人對於進家門消毒的觀念越來越重視，尤其到過人多的地方，例如搭大眾運輸、逛百貨等，手一定會觸摸扶梯、商品等，細菌就會殘留在手上。

這時有衛生觀念的人進家門第一件事情是使用肥皂清洗雙手，才不會將細菌帶進家中，若身邊有朋友要求進家門洗淨雙手時，千萬不要拒絕，否則會讓對方覺得自己的家變成細菌屋。

3.在我房間吃餅乾零食

身為潔癖者絕對無法容忍自己的房間充滿食物的味道，甚至連糖果餅乾都不能接受出現在房間的任何一個角落。

房間應該是睡覺，休息的地方，本應該飄散著香氛，精油等放鬆的氣味，若有食物出現在房間中，油膩的氣味便會充滿整個房間，更別說餅乾這種會掉屑屑的食物，萬一掉到被子、地板上，一個不注意，螞蟻蟑螂爬滿房間，光是想像就頭皮發麻！

2.頭髮掉滿地還不清理

潔癖者對於地板的清潔一定非常要求，尤其家中地板又是淺色系時，就必須花更多心力才能維持。潔白無瑕的地板若出現髮絲絕對會非常明顯，若是女生洗澡後梳頭吹頭，想必不只是一兩根而已，會是一大坨，看起來非常的髒亂。

到別人家作客時，梳頭洗頭切記要將掉落到地上或是排水溝的頭髮清理乾淨，相信大家都會有清理排水溝頭髮的經驗，平常美麗的秀髮，變成一坨時，著實會讓人感覺噁心。

1.沒洗澡、沒換衣服就躺我的床

對床有潔癖的人一定非常不能接受隔天早上洗澡這件事情！床就像一個神聖的地方，一整天在外面，接觸到許多髒汙，例如車子的廢氣、細菌等等，如果沒有透過清水及沐浴乳好好清潔就等同於把這些髒污帶到床上。

有些人床單一個月洗一次，有的人甚至好幾個月洗一次，想像一下，這張床是許多細菌的溫床，令人頭皮發麻，因此去到朋友家作客無論是否有潔癖切記床是聖殿，千萬不可直接坐上去呀！！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年03月09日至2022年03月10日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『惹怒潔癖者的行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價!