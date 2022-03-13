企管系的課程規畫兼具廣度與深度、理論及實務，加上「產、銷、人、發、財」五管的扎實訓練，畢業後能立即銜接職場。(靜宜大學提供)

靜宜企管系舉辦20多屆的「個案競賽」是靜宜企管系同學「化被動為主動」的重要推力。(靜宜大學提供)

靜宜企管系設計為期一年的「專題實作課程」，學生能「學中做、做中學」，開發自我潛力，並融會貫通大學4年所學專業。(靜宜大學提供)

靜宜企管系也強化理論與實務，並透過校外實習，熟悉職場環境，累積實戰經驗、溝通協調等能力，預先卡位企業職缺。(靜宜大學提供)

靜宜企管系積極以個案教學等多元課程訓練管理專才，以培養同學「多元學習能力」。(靜宜大學提供)

靜宜大學企管系師生表現亮眼！不僅是大專院校個案比賽獲獎的常勝軍，在創新經營策略等重要競賽中也屢獲佳績，囊括重要獎項！系主任石素娟指出，這要歸功於企管系的課程規畫兼具廣度與深度、理論及實務，加上「產、銷、人、發、財」五管的扎實訓練，還有資訊與國際等專業知識的養成，畢業後能立即銜接職場！

石素娟表示，該系積極以個案教學等多元課程訓練管理專才，以培養同學「多元學習能力」。學生在大一、大二除奠定商管基礎學習外；還針對「行銷、組織與人力資源、營運與決策」開設管理專業學程，協助學生依興趣探索職涯的定位與方向。

石素娟說，大三還規畫特色課程「管理實務」，邀請各領域菁英分享產業最新現況及成功經驗。大三下到大四上更設計為期一年的「專題實作課程」，學生能「學中做、做中學」，開發自我潛力，並融會貫通大學四年所學專業，具備業界實務所需的問題解決能力，亦能探索未來職涯規劃。

管理就是「用對的方法做正確的事」！石素娟說，已舉辦20多屆的「個案競賽」是靜宜企管系同學「化被動為主動」的重要推力！參賽隊伍必須通過個案分析、口頭簡報及辯論等三階段校內淘汰賽；其中辯論是最大挑戰，選手必須在2小時內運用所學管理知識，找出個案公司核心問題，提出最完善的解決方案，並說服評審。

獲勝團隊能代表學校參加中區個案比賽，選手須不斷地演練統整管理知識、簡報表達、抗壓能力、時間控管，及團隊合作等軟硬實力，靜宜企管代表隊在個案比賽中，向來表現十分傑出。

石素娟強調，靜宜企管也強化理論與實務的結合，並積極與職產處合作媒合學生的校外實習；再由該系專業教師群輔導及訪視。學生能熟悉職場環境，累積實戰經驗、溝通協調等能力，預先卡位企業職缺；也能依專長及能力自行創業。

石素娟認為，靜宜企管是溫暖大家庭，新生入學時的創意營隊也是一大特色！不僅協助同學融入校園生活，透過系友分享，能瞭解大學四年的學習歷程及目標規劃。最特別的是企管系每年會自辦專屬的畢業典禮，邀請家長參加，由師長親自撥穗正冠，帶著所學專業與祝福成為職場上的生力軍！