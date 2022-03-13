國民黨立委蔣萬安日前逼問蘇貞昌敢不敢承諾不再大停電？結果蘇貞昌不只拒絕承諾，還扯「你祖父說要反攻大陸」，引起民眾關注。國民黨在臉書表示，「跳票王」蘇貞昌只會吵架不敢給承諾，並簡單列出幾點蘇貞昌的「跳票事蹟」讓民眾回顧。

國民黨在臉書表示，面對蔣萬安的質詢，蘇貞昌不敢正面回應還氣噗噗跳針「反攻大陸」，質疑「原來『穩定供電』對於堂堂一個行政首長來說這麼困難，那對於承諾『一年不跳電』的經濟部長王美花來說，不就尷尬打臉了」。

國民黨簡單列出幾項蘇貞昌的「跳票」事蹟，第一點是蘇貞昌2010年時答應保生大帝不會選第三次，結果8年後宣布參選新北市長，「欺騙神明」；第二點是蘇貞昌承諾安排奧運選手、教練乘坐商務艙，結果東京奧運時就跳票。

第三點，蘇貞昌承諾2021年底前將《菸害防制法》送進立法院審查，結果被婦女團體指出跳票；第四點，蘇貞昌2021年2月宣稱獲得2000萬疫苗，當年度第一、二季可供貨，但當時實際到貨率僅4.43%；最後一點則是蘇貞昌2019年承諾，防非洲豬瘟，高風險疫區100％檢驗、機具與人力補足，結果2021年查驗比例僅提高2％、查驗機具人力仍然不足，徹底跳票。

國民黨指出，民眾其實只關心「能否穩定供電」，蘇貞昌卻還在逃避問題，顯然對總統蔡英文、王美花的能源政策都沒有信心。

國民黨表示，蘇貞昌曾在神明面前許下承諾卻做不到，如今在國會殿堂逃避自己的責任，很明顯就是「為保官位、不敢承諾、迴避負責」，蘇貞昌的政治人格已嚴重破產。國民黨認為，面對這樣的行政首長，難道台灣人民真的只能自求多福？並指出蔡英文應該三思，「不敢負責的蘇貞昌是否還適合擔任閣揆的角色？」