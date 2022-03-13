台南一名鄭姓女騎士前年3月間不小心騎車撞上牽著腳踏車的老婦人，台南市警局交通大隊謝姓員警到場處理時，藉機搭訕鄭女有沒有男友，還公器私用加LINE私約鄭女，鄭女覺得被騷擾向警局投訴，謝員遭記過調職，謝員不服處分，提起行政訴訟，遭高院駁回。

判決書指出，台南市警局交通大隊的謝姓員警於2020年3月晚間至台南市一處路肩，處理鄭姓女騎士撞傷牽腳踏車的吳姓婦女案件，後來鄭女向警局投訴，稱自己收到謝員騷擾，事後謝員被記過調職，並因不服處分，提起行政訴訟。

鄭女於2020年4月寫信至分局長信箱陳情，稱3月替她處理車禍的謝員，發現她車禍當下在哭泣，安慰她時還詢問一句「有沒有男朋友？」，而4月1日晚間，她便收到一名暱稱「Steven」使用者傳來的LINE訊息，告訴她「流眼淚的女孩」、「你不過就是謊稱單身的偽單身者而已」，鄭女認為謝員私下用通訊軟體LINE聯絡她，讓她深深感覺受騷擾。

該分局接獲陳情後，謝女已刪除與Steven的對話紀錄，雖調查人員無法直接確認「Steven」為謝員，但調查人員以自身手機與鄭女手機同步比對之下發現，鄭女的LINE帳號中「您可能認識的人」欄位中，確實出現謝員的帳號「Chun」，研判兩者確為同一人，決議將謝員記過並調職。

對此，謝員喊冤，他該日到場替鄭女處理案件後，向鄭女開單，但鄭女臉色不悅，且鄭女罹患精神疾病，比常人更具報復心，所以才挾怨報復，透過寫信到分局長的信箱誣陷他騷擾，否認有私下與鄭女聊天。

高雄高等行政法院透過對話紀錄與鄭女的指述認定，台南市警局的調查並無錯誤，且鄭女原先不認識謝男，並無製作對話紀錄誣陷對方的可能性；法官認為，謝員身為執法人員，卻利用處理交通事故取得鄭女的聯絡方式，用於與公務無關的追求、騷擾民眾，行為相當不檢點，且使鄭女感覺被騷擾，已損害警察機關的形象，認定警分局核處對其記過合法有據，駁回謝員上訴，判其敗訴。