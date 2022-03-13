俄軍「方塊無人機」（KYB-UAV）

俄軍侵略烏克蘭已邁入第3周，由於遲遲無法攻下首都基輔，如今已改採新戰術。原本俄方令人意外地少動用無人機，但這正在改變。

據《動力》（The Drive）網12日報導，如今俄羅斯從前線公開的無人機拍攝影片，遠比在敘利亞作戰時多。但現在它首度證實，已動用自殺無人機/滯空彈藥（loitering munition）系統。

隨著俄軍的「方塊無人機」（KYB-UAV）在基輔被擊落，也首度證實了莫斯科在俄烏戰爭中，動用了滯空彈藥（loitering munition）系統。事實證明，這些無人機在最近的戰爭中，對可靠的防禦極具挑戰性。而在攻打固定的脆弱或機會目標，還有裝備光學載荷時，在友軍之前進行偵察特別有用。

文章來源：Proof Of Russia Using Suicide Drones In Ukraine Emerges The latest from Russia's invasion of Ukraine as it nears its 18th day.

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