俄軍「方塊無人機」（KYB-UAV）

俄軍侵略烏克蘭已邁入第3周，由於遲遲無法攻下首都基輔，如今已改採新戰術。原本俄方令人意外地少動用無人機，但這正在改變。

據《動力》（The Drive）網12日報導，如今俄羅斯從前線公開的無人機拍攝影片，遠比在敘利亞作戰時多。但現在它首度證實，已動用自殺無人機/滯空彈藥（loitering munition）系統。

#Ukraine: The first proof of loitering munitions combat use by the Russian army. ZALA KYB "kamikaze" UAV fell down in #Kyiv today.



The drone didn't explode, however it is unknown if it malfunctioned or it was downed using Ukrainian electronic warfare systems. pic.twitter.com/Ju38t0Qhrp — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 12, 2022

隨著俄軍的「方塊無人機」（KYB-UAV）在基輔被擊落，也首度證實了莫斯科在俄烏戰爭中，動用了滯空彈藥（loitering munition）系統。事實證明，這些無人機在最近的戰爭中，對可靠的防禦極具挑戰性。而在攻打固定的脆弱或機會目標，還有裝備光學載荷時，在友軍之前進行偵察特別有用。