隨著新冠肺炎疫情持續在日、韓等地爆發，就連許多知名藝人也接續宣布染疫，而今年手中握有多個綜藝節目的南韓知名主持人朴明洙，在3月初時也發現自己染疫，在家休息多日後才在近期回歸廣播節目，但他在節目中透露「自己的症狀跟傳聞中的完全不同，非常痛苦」，引起網友們的熱烈討論。

朴明洙在本月2日出現不適症狀時便進行快速抗原測試，意外驗出陽性反應，隨後進行PCR檢測後收到醫院寄來的確診通知，讓他緊急取消所有行程並進行隔離，經過8天的治療才逐漸恢復健康，並於9日出席他所主持的廣播節目。而朴明洙在節目中回憶起當時染疫的情況，透露自己平時都是戴著口罩，但有一天不知道為什麼卻忘了戴口罩與別人打招呼，之後就確診，讓他感到相當懊悔，也呼籲民眾千萬不能輕忽戴口罩的重要性。

朴明洙染疫康復後回歸廣播節目。（圖／MBC）

另外，朴明洙在接受隔離的過程時，不適的症狀也越來越明顯，但他透露「自己的症狀跟傳聞中的完全不同」，因為周圍很多人都得到了Omicron，但都說沒有太大的症狀，只有流流鼻涕、輕微喉嚨痛，但他卻是嚴重喉嚨痛到不能喝水也無法吞口水的程度，導致進食相當困難，使他在2天內就狂掉4公斤，相當痛苦，休息了整整8天身體才逐漸好轉，但他也透露目前仍有些症狀沒有完全康復，讓他驚覺健康的重要性，己經打3劑的朴明洙因此不斷呼籲民眾一定要施打疫苗、配戴口罩，才能確實的保護好自己與別人。