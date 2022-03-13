（取自潘孟安臉書）

（取自潘孟安臉書）

（取自潘孟安臉書）

（取自潘孟安臉書）

（取自潘孟安臉書）

六堆運動會重返竹田鄉，屏東縣長潘孟安表示，這次除邀請旅外六堆人返鄉共襄盛舉外，也邀請北客、東客等全國客家鄉親來到屏東作客，共下來體驗屏東多一度的熱情，多一肚的客庄美食。

潘孟安12日在臉書表示，全國客家鄉親齊聚屏東「大武山下小奧運」，歷經74年後，再次回到首屆舉辦的中堆竹田！六堆運動會從1948年在屏東竹田開辦第1屆以來，至今已邁入第 57 屆，每年由六堆各鄉區輪流辦理，今年更重返竹田鄉，意義非凡。

潘孟安說，這屆除了籃球、桌球、棒球等主要運動賽事外，更與國際接軌，特別規劃奧運示範項目─霹靂舞、攀岩和新興項目─幼兒滑步車、六堆勇士馬拉松、客庄遊戰等創新運動，創造六堆無限可能，培育更多六堆後生體育人才，讓客家精神持續傳承下去。

潘孟安說，歡慶六堆三百年後，繼續迎向下一個三百年，這次除邀請旅外六堆人返鄉共襄盛舉外，也邀請北客、東客等全國客家鄉親來到屏東作客，共下來體驗屏東多一度的熱情，多一肚的客庄美食。