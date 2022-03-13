還記得去年11月遭到金塊中鋒約基奇惡意推倒造成頸部受傷的熱火前鋒馬基夫莫里斯嗎？熱火官方13日宣布，馬基夫莫里斯將在今天熱火主場遭遇灰狼比賽宣告傷癒復出，但他已經整整缺席124天時間，也有44場例行賽沒打，約基奇這一推代價相當慘重。

整起衝突發生在去年11月9日熱火主場出戰金塊，馬可斯莫里斯先是想幫隊友出氣，相當用力針對約基奇犯規，引發約基奇內心怒火，在莫里斯背對他的情況下，直接狠狠把莫里斯推倒，最後兩人都被驅逐出場，莫里斯也被診斷頸部受傷。

接下來變成兩人兄弟隔空互嗆，馬基夫莫里斯的弟弟快艇前鋒馬可斯莫里斯發推表示，「在我哥背後推他，我記住了！」約基奇的兄弟也註冊新的推特帳號回嗆，「馬可斯莫里斯你不要管這件事，別威脅我兄弟，如果你想幹嘛，我們會等你。」

今天不只迎來馬基夫莫里斯的傷癒復出，在今年1月22日遭到公鹿後衛葛雷生艾倫惡意從空中打倒造成右手腕骨折的公牛後衛「禿曼巴」卡魯索，今天也在公牛與騎士之戰宣告復出，卡魯索到現在都沒原諒艾倫，更強調艾倫仍未跟他道歉。