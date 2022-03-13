台南女中傳出1名學生家人確診，校方12日公告該班級14日預防性停課1天，13日學校所有活動及工程均停止，進行全校大清消。台南近1周來因鹽水家族傳播鏈，已有15起病例，據了解，該名確診家人新增為新案，與之前的傳播鏈無關。

台南女中12日接獲通知，1位學生家人11日確診，目前學生隔離採檢中。校方表示，該位學生與確診家人最後接觸日為3月6日，為確保安全起見，採最高防疫規定，14日預防性停課1天，採線上授課，若該位隔離學生採檢陰性，15日起恢復上課；若為陽性，則停課14天