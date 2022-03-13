網紅丟丟妹（李明珊）每次直播以海派豪爽作風，贏得不少粉絲青睞，日前遭報料「丟丟妹爸爸開賭場?而且遭人持槍搶劫」登上社會版面，之後警方澄清不是丟丟妹爸爸，是她的叔叔，丟丟妹近日透過節目氣炸還原真相直喊「家裡是開宮廟的，我家只是倒楣借人家過」。

直播主丟丟妹日前被爆料，丟丟爸經營賭場，並遭到歹徒搶劫，近日丟丟妹在節目《小姐不熙娣》澄清家裡沒有開設賭場，「我們家真的就是宮廟，隔壁的親戚叔叔才是開設賭場的人」，丟丟妹表示，鄉下地方的透天厝有防火巷，由於隔壁叔叔深怕被警察抓到，因此不希望有人從正門經過，才找丟丟爸、丟丟媽商量，「能不能你們家借我們家過」，當初丟丟媽反對，認為賭場出入複雜，何況家裡還有小孩，「丟丟爸在那邊展氣魄『就自己人，沒關係啦！』」，決定開放廚房後面的防火巷給人進去通往賭場。

被搶的當天丟丟妹剛好回家，還原當天狀況「2名歹徒持短槍、長槍，蒙面闖入賭場搶劫，由於賭客幾乎都是叔叔認識的廠商，身上都會帶一袋現金，丟丟爸正在旁邊看客人賭博，親眼目睹搶劫過程，丟丟爸和在場的所有人都嚇到趴在地上，歹徒把錢全部都被搬走了。」丟丟妹最後仍氣炸澄清「我們家是開宮廟，是叔叔在家旁邊開賭場，我們家只是倒楣借人家過。」