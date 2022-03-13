南韓政治素人尹錫悅10日當選南韓第20屆總統，他入主青瓦台後，中韓關係走向備受關注，對此，台灣國際法學會副秘書長林廷輝認為，儘管尹錫悅親美反中，但因為得票未過半，親美幅度調整不會過於激烈。此外，尹錫悅親美反中也會讓大陸把注意力轉到韓國身上，兩岸壓力應會減輕。

林廷輝12日接受港媒《中評社》採訪時表示，尹錫悅沒有中央執政的經驗，因此上任後，要如何處理國防跟外交議題，沒有人知道；此外，現任總統文在寅在卸任前支持度還高達四成以上，這在韓國政治史上較為少見，因此有高民調的前任總統，尹錫悅上任要推翻原有政策大為不易，新政策恐無法大刀闊斧。

林廷輝認為，雖然尹錫悅親美反中，但因得票未過半，因此親美政策的調整幅度不會這麼快。不過，尹錫悅在選前提出要追加部署薩德系統的政策，應該會實行，但此舉恐讓朝鮮半島情勢陷入緊張。

另外，林廷輝指出，尹錫悅親美反中也會讓大陸把注意力轉到韓國身上，因為，大陸也希望不要把壓力一直放在台海，若兩岸不小心擦槍走火進而開戰，大陸也會擔憂消耗自身的戰力。