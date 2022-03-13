體育競技實境節目《全明星運動會》第三季有好幾位星二代參賽，例如胡瓜兒子胡釋安、焦恩俊女兒焦曼婷，以及徐乃麟的兒子徐新洋，三位都表現不俗，各自都擁有高人氣，而徐新洋昨（12日）就在IG感性回憶，他所屬紅隊的練習點滴，並曬出透露父親徐乃麟邀請紅隊成員到家中聚餐，大夥兒留下合照，引起網熱議。

徐新洋昨在IG感性發文：「五個多月的時間，大家幾乎每天都在一起訓練、比賽，回憶滿滿滿。」徐乃麟霸氣邀請全員到家中聚餐，徐新洋也開心曬出大合照，包含俄羅斯女友宋蕊安（Soa），領隊江宏傑，隊友「王子」邱勝翊、胡釋安、艾薇、王庭勻等人都到場，主人徐乃麟及妻子汪家璉則坐在正中間的C位，汪家璉罕見曝光，噴仙氣美貌相當吸睛，她氣質又凍齡，絲毫沒讓歲月在臉上留痕跡。

而徐乃麟夫妻為招待近20位客人，在豪宅準備豪華餐點，Buffet式的餐點隨意任取，讓徐新洋得意說：「大家都吃飽了嗎～謝謝乃爸的招待。新洋曰：只要我在紅隊的一天，大家就不會餓肚子。太帥了吧」，也吸引焦曼婷直呼：「紅隊的肚子就交給乃子了，謝謝乃哥還有乃媽的照顧」、邱勝翊也說：「跟著新洋走 永遠餵飽我 謝謝乃哥新洋招待 特別喜歡乃媽」，林昀希則大讚：「好想念那晚的大餐喔，而且好舒服好美的家，徐媽超會佈置」。