本季已經先後替湖人、獨行俠與黃蜂3隊打過球的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，這次有辦法能在黃蜂待到球季結束嗎？黃蜂13日官方宣布將跟艾塞亞湯瑪斯簽下第2份10天短約，代表他可以繼續待在NBA打一段時間，問題是還剩多久呢！

從去年夏天就不斷推銷自己還可以打的艾塞亞湯瑪斯，去年12月17日先跟湖人簽下10天短約，卻馬上遭釋出，接著去年12月29日換跟獨行俠簽下10天合約也隨即走人，直到今年3月3日才跟黃蜂簽下10天短約，如今終獲第2份短約。

就算艾塞亞湯瑪斯本季先後打過3隊，實際上他也才不過打了8場例行賽，替湖人打了4場，場均9.3分、2.0籃板及1.5助攻，替獨行俠只打1場拿6分、4助攻，目前替黃蜂打了3場，場均9.7分、2.0籃板及1.5助攻，表現勉強及格。

目前黃蜂取得33勝35敗、東區第9的季後賽邊緣戰績，剩下14場當然想要全力搶勝，會跟艾塞亞湯瑪斯續簽10天短約，主要也是擔心「球弟」拉梅洛鮑爾或洛席爾兩名主力後衛受傷，如果這兩大主力保持健康，湯瑪斯恐怕又要走人了。