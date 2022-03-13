1名女網友在《Dcard》發文抱怨，去年懷孕39週時，她曾向老公提議過母親節，遭老公以「妳又不是我媽」的理由拒絕；而孩子出生至今，老公從未幫忙家務，言行不一把她當成「媽媽使喚」，令原PO覺得非常心累，發文尋求網友的建議。

原PO在社群網站《Dcard》發文說，自己去年懷孕39週的時候，非常期待第1個母親節，不料詢問老公是否有要幫她過母親節時，老公卻回「妳又不是我媽我幹嘛幫妳過」，當下原PO沒多想，直到孩子出生後，她發現先生簡直把她當老媽子使喚，舉凡洗碗、煮飯與任何家務事，先生都只會出一張嘴，享盡一切兒子的待遇卻連一句母親節快樂都說不出口，也沒表示過「老婆辛苦了」，令她非常不開心。

網友們看完紛紛在底下留言：「母親節我爸都會買蛋糕給我媽叫我們一起過，反而父親節直接無視，有心沒心而已啦」、「洗碗煮飯洗衣服，什麼都不用幫他大家好手好腳的，都可以自己來啊，直白說一句：你又不是我兒子，你可以回去找你媽」。

但也有網友認為這段婚姻值得好好考慮，「溝通吧，難道結婚前都沒一起生活過嗎」、「不考慮離婚嗎？這種先生感覺會是育兒豬隊友餒！離婚的話只需要顧一個孩子，不離婚還要顧婆婆的兒子」。