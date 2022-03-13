台中一中爆發高一學生因音樂課報告「牽亡魂」、「南北管」超出課程範圍，被呂姓女老師要求刪除，引爆口角互嗆，引起軒然大波，而呂老師2年前發飆的過往也被網友翻出，因為被學生叫「白雲」在課堂上拍桌大罵「對老師取這種不雅稱號，很好笑嗎」，讓藝人白雲躺著也中槍，在臉書親回「叫人家『白雲』是污辱（侮辱）哦！所有人小心點，尤其是對老師啊」。

台中一中呂姓女老師與學生對嗆的爭議爆發後，一名網友12日在YouTube上傳一部《台中一中音樂老師暴怒(2020年備份)》影片，是2年前呂老師在課堂上因為被學生叫「白雲」，認為學生笑她像搞笑藝人「白雲」而暴怒，飆罵學生「對老師取這種不雅稱號，覺得很好笑嗎，還在那邊白雲白雲的，網路上一傳再傳，你們良心何在」，最後越講越生氣，拍桌大喊「我在台上給你們這樣糟蹋嗎？」

台中一中呂姓女老師與學生起衝突已經不是第一次，2年前也曾因為被學生叫「白雲」而暴怒。(翻攝自 YouTube)

此事在社群媒體上發酵後，傳到藝人「白雲」耳裡，「白雲」昨在臉書發文自嘲「哎，卡細聲嘞（台語：講小聲一點）現在不能隨便叫別人『白雲』喔，不然你會被譙，而且叫人家『白雲』是污辱（侮辱）哦！」建議大家講藍天白雲時切記要指著天空講，「所有人小心點，尤其是對老師啊。」

看到白雲高EQ的回應，網友紛紛留言：「白雲我愛你」、「白雲哥的高EQ，值得所有人學習」、「躺著也中槍」、「你是白雲，你全家都白雲」、「還可以自嘲，真是有氣度XD」。