美國WWE職業摔角手Big E在最近一期（美國時間周五）的比賽發生意外，他頭頂朝下遭對手重摔在地，造成頸椎受創，當場被擔架抬出。由於這是直播節目SmackDown Live，許多觀眾為他擔心。還好Big E命大，他第1與第6頸椎骨折，但沒有移位，脊髓和韌帶也都沒有受傷，不需要開刀。

Holy shit.



Yeah Big E landed right on his head there 😬



Hopi g he’s okay 🙏🏼 #SmackDown pic.twitter.com/WeDhxPLJ7D — Louis Dangoor (@TheLouisDangoor) March 12, 2022

Big E隨後在醫院發推特，他以逗趣的表情自拍，感謝所有人對他的關心，「你們的關心對我意義重大，我感覺很溫暖，我會沒事的。」很多人擔憂那種傷可能導致癱瘓，Big E戴著護頸休息，搖著手指，告訴大家他的全身上下都還可以活動。

那是一場雙打比賽，Big E在擂台外遭到對手賀蘭（Ridge Holland）使出一記belly-to-belly翻摔，即是面對面把對方抱起來往後摔。雙方因為配合有瑕疵，原本應該背部著地的動作變成頭部著地，擂台外的地板防護不如擂台中央完善，加上Big E超過120公斤的體重，這是一個相當駭人的鏡頭。

Big E是聯盟裡的重要人物，傳言他預定參加4月初的年度大賽「摔角狂熱38」，現在聯盟被迫改變計畫。一些摔角迷在網路表達對賀蘭的憤怒（賀蘭先前也差點弄殘另一位選手Johnny Gargano），叫賀蘭滾回發展聯盟繼續鍛鍊，不然就讓聯盟禁止場外翻摔。同時也有許多人提醒，這是摔角比賽，意外總是會發生。